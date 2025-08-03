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Наука и технологии

Китайские ученые ответили, как красные татуировки приводят к некротическим язвам

Руки, тату, рисунки, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 05:52 Фото: freepik
Необычный клинический случай задокументировали врачи одной из китайских больниц. Молодой человек набил себе тату на шее в виде красного креста, но через несколько месяцев рисунок исчез, а вместо него образовалась агрессивная некротическая язва, сообщает Zakon.kz.

Статья, расширяющая представление о спектре связанных с татуировками патологий, появилась в журнале JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

В отделение отоларингологии и хирургии головы и шеи медицинского центра при Сычуаньском университете (КНР) поступил 20-летний пациент с двусторонним образованием на шее и язвой. Как выяснилось, более чем за пять месяцев до этого мужчина сделал себе татуировку красными чернилами.

Спустя три месяца после нанесения рисунок самопроизвольно исчез, а на его месте остались атрофические рубцы и некротические язвы с небольшими кровянистыми выделениями. Лечение антибиотиками и мазями с кортикостероидами не действовало, образование только расширялось.

При отторжении татуировок обычно страдают верхние слои тканей, но в этом случае некритические процессы явно распространились глубже. Физически осмотрев пациента, врачи отметили твердые, нечетко очерченные и увеличенные в размерах лимфоузлы на шее и под подбородком с обеих сторон.

Врачи не нашли следов красных чернил в поражениях, хотя известно, что при негативных реакциях на тату частицы пигмента могут мигрировать в очаги повреждений или лимфатические узлы.

С учетом тяжести состояния пациента решили прооперировать. Язву и опухолевые образования в шее удалили, а вены с тромбами перевязали. Для реконструкции шеи хирурги использовали ткани с бедра мужчины.

Окончательный диагноз, поставленный больному – некротизирующий гранулематозный лимфаденит. Другими словами – это воспаление с образованием гранулем, сопровождаемое увеличением лимфатических узлов и омертвением, или некрозом, тканей.

Медики предложили несколько версий произошедшего. Согласно основной, красные органические пигменты и тяжелые металлы, входящие в состав некоторых чернил для татуажа, могли спровоцировать аномальный иммунный ответ. Скопление иммунных клеток, в свою очередь, привело к опуханию лимфоузлов, которые сдавили сосуды и замедлили кровоток в шее, что вызвало отмирание клеток.

Также возможно, что хроническое воспаление из-за татуировки повлекло разрушение стенок сосудов и последующую гибель клеток. В пользу этой версии говорили результаты биопсии, выявившие признаки некроза в яремных венах. Нельзя исключать и того, что на фоне воспаления возникла гиперкоагуляция, то есть, повышенная свертываемость крови, которая способствовала образованию тромбов в шее и некротическим повреждениям.

Ранее ученые раскрыли, как "не умереть раньше времени".

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Аксинья Титова
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