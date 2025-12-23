Ученые выяснили, как татуировки воздействуют на иммунитет

Специалисты доказали, что татуировки могут влиять не только на иммунную систему но и на эффективность вакцинации. Оказалось, что нерастворимые частицы чернил направляются в лимфатическую систему и задерживаются в узлах, где взаимодействуют с иммунными клетками, сообщает Zakon.kz.

Опыты на мышах показали, что пигменты чернил взаимодействуют с макрофагами – клетки, играющие ключевую роль в запуске иммунного ответа и сохраняются там минимум два месяца, пишет научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

"При введении мРНК-вакцины против COVID-19 в область тату иммунный ответ ослабевал, а при использовании инактивированной вакцины против гриппа местное воспаление усиливало реакцию иммунной системы", – рассказывают авторы исследований.

Авторы предупреждают, что результаты пока нельзя переносить на людей, но рекомендуют избегать вакцинации в области тату и относиться к ним с осторожностью.

Ранее октор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода.