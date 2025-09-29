Состав алмазов ответил на вопрос о содержимом мантии Земли

Два алмаза, образовавшихся в пластичной мантии Земли, содержат вкрапления материалов, образующихся в совершенно противоположных химических условиях – ранее ученые считали их сосуществование "почти невозможным", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livescience, присутствие этих веществ открывает окно в химические процессы в мантии и реакции, приводящие к образованию алмазов.

Драгоценные камни содержат так называемые включения – крошечные частицы окружающих пород, захваченные в процессе формирования. Два недавно обнаруженных алмаза содержат включения карбонатных минералов, богатых атомами кислорода (в окисленном состоянии), и бедных кислородом никелевых сплавов (состояние, известное как восстановленное).

Фото: Яэль Кемпе и Яков Вайс

Подобно тому, как кислота и основание мгновенно реагируют, образуя воду и соль, окисленные карбонатные минералы и восстановленные металлы не сосуществуют долго.

Обычно алмазные включения содержат только один из этих компонентов, поэтому их присутствие озадачило Якова Вайса, старшего преподавателя кафедры наук о Земле Еврейского университета и его коллег.

Проведя повторный анализ алмазов, исследователи обнаружили, что алмазы могут образовываться при взаимодействии карбонатных минералов и восстановленных металлов в мантии. Теоретические расчеты дали исследователям представление о том, как планета переходит из окисленного состояния в восстановленное по мере углубления.

Эти новые образцы, полученные с глубины от 280 до 470 км, представляют собой первую реальную проверку фактов. По словам Вайса, один из выводов заключается в том, что окисленный расплавленный материал существует глубже, чем предполагалось.

Кимберлиты, извергающиеся породы, выносящие алмазы на поверхность, окислены, поэтому исследователи считали, что они не могут образоваться на глубине значительно ниже 300 км. Но эти результаты свидетельствуют о том, что окисленные породы залегают глубже, а значит, то же самое могут сказать и о кимберлитах.

Ранее ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря.