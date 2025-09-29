#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Наука и технологии

Состав алмазов ответил на вопрос о содержимом мантии Земли

Землч, камни, суша, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 05:40 Фото: pixabay
Два алмаза, образовавшихся в пластичной мантии Земли, содержат вкрапления материалов, образующихся в совершенно противоположных химических условиях – ранее ученые считали их сосуществование "почти невозможным", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livescience, присутствие этих веществ открывает окно в химические процессы в мантии и реакции, приводящие к образованию алмазов.

Драгоценные камни содержат так называемые включения – крошечные частицы окружающих пород, захваченные в процессе формирования. Два недавно обнаруженных алмаза содержат включения карбонатных минералов, богатых атомами кислорода (в окисленном состоянии), и бедных кислородом никелевых сплавов (состояние, известное как восстановленное).

Фото: Яэль Кемпе и Яков Вайс

Подобно тому, как кислота и основание мгновенно реагируют, образуя воду и соль, окисленные карбонатные минералы и восстановленные металлы не сосуществуют долго.

Обычно алмазные включения содержат только один из этих компонентов, поэтому их присутствие озадачило Якова Вайса, старшего преподавателя кафедры наук о Земле Еврейского университета и его коллег.

Проведя повторный анализ алмазов, исследователи обнаружили, что алмазы могут образовываться при взаимодействии карбонатных минералов и восстановленных металлов в мантии. Теоретические расчеты дали исследователям представление о том, как планета переходит из окисленного состояния в восстановленное по мере углубления.

Эти новые образцы, полученные с глубины от 280 до 470 км, представляют собой первую реальную проверку фактов. По словам Вайса, один из выводов заключается в том, что окисленный расплавленный материал существует глубже, чем предполагалось.

Кимберлиты, извергающиеся породы, выносящие алмазы на поверхность, окислены, поэтому исследователи считали, что они не могут образоваться на глубине значительно ниже 300 км. Но эти результаты свидетельствуют о том, что окисленные породы залегают глубже, а значит, то же самое могут сказать и о кимберлитах.

Ранее ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
12:13, 09 декабря 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
Выяснилось, жители каких стран увидят северное сияние 2026 года
03:40, 29 сентября 2025
Выяснилось, жители каких стран увидят северное сияние 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: