#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Наука и технологии

Ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря

Вода, якорь, руины, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 02:59 Фото: pixabay
В Балтийском море дайверы обнаружили нечто странное – массивное, симметричное сооружение с высеченными на поверхности ступеньками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailygalaxy, этот массивный объект, известный как Аномалия Балтийского моря, был обнаружен в 2011 году шведскими охотниками за сокровищами, а затем привлек всеобщее внимание, когда о нем рассказали на канале Discovery.

Первоначальное изображение, полученное с помощью гидролокатора, было опубликовано дайверской группой Ocean X, и с тех пор аномалия стала объектом научного интереса.

Фото: Great Discoveries Channel

Издание отметило, что все началось с того, что Питер Линдберг и Денис Асберг, руководители команды Ocean X, завершали 9-дневную экспедицию в Ботническом заливе, когда решили в последний раз просканировать морское дно. То, что они обнаружили, их удивило: идеально круглый объект на глубине около 90 м.

Сооружение было диаметром около 60 м и имело приподнятую куполообразную форму с ступенчатыми элементами, спускающимися к тому, что, вероятно, было центральным отверстием. В 200 м от него сонар обнаружил еще один необъяснимый объект.

"Мы были очень удивлены и озадачены. Это не затонувший корабль", – вспоминает Асберг.

Их первым предположением было, что это скальное образование. Но после того, как команда показала данные геологам и морским биологам, ответ был однозначным: никто раньше не видел ничего подобного.

Ситуация стала еще более странной, когда Ocean X вернулся на место и начал нырять вокруг аномалии. По словам дайвера Стефана Хогерборна, вблизи аномалии вышли из строя электроприборы и даже спутниковые телефоны.

"Все электрооборудование, включая спутниковый телефон, перестало работать, когда мы находились над объектом. А когда мы отошли примерно на 200 метров, телефон снова включился", – рассказал он.

В последующие годы после открытия исследователи пытались выяснить происхождение аномалии. Команда Ocean X извлекла из этого места физические образцы, которые были проанализированы морским геологом из Стокгольмского университета Фолькером Брюхертом.

Его выводы были ничем не примечательны: большая часть материала состояла из гранита, гнейса и песчаника – распространенных пород, вероятно, образовавшихся под воздействием ледниковой активности во время последнего ледникового периода.

Брюхерт даже заметил особенно большой образец, напоминающий вулканическую породу и он предположил, что эта аномалия могла быть создана подводным вулканом или ледниковыми движениями более 140 тыс. лет назад.

Но геолог из Техасского университета Стив Вайнер провел собственные испытания и пришел к выводу, что материал состоит из "металлов, которые природа не может воспроизвести сама". Это утверждение получило широкую огласку, но так и осталось научно недоказанным.

Ранее сообщалось, что посреди озера в США нашли собственный "Бермудский треугольник".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
23:09, 04 мая 2017
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: