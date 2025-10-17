#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Из мантии Земли извлекли осколки древней протопланеты

Осколки, научный объект, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 08:55 Фото: freepik
Ученые подтвердили, что в недрах нашей планеты присутствуют неразмешанные участки первичной мантии прото-Земли. Последние, как оказалось, до сих пор участвуют в вулканических процессах в Реюньоне и на Гавайях, сообщает Zakon.kz.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Geoscience считают, что найденные образцы отличаются от всего, что знакомо науке в пределах Солнечной системы.

После этого поверхность планеты долго оставалась расплавленной, и большая часть земных пород перемешалась с веществом Тейи. Считалось, что в недрах Земли почти не осталось первозданных фрагментов – чистых пород, существовавших до столкновения. Однако новое исследование ставит это под сомнение.

Геологи под руководством Да Вана (Da Wang) из Технологического университета Чэнду (Китай) и Николь Ни (Nicole X. Nie) из Массачусетского технологического института (США) проанализировали образцы базальтовых пород из нескольких геологических регионов, включая древнейшие участки земной коры, и сделали интересное заключение.

В породах Канады, Гренландии и Гавайев они обнаружили заметно меньше редкого изотопа калия-40 (Potassium-40), чем обычно встречается в остальной мантии Земли. Ученые считают, что это может быть следом древнего материала, существовавшего еще до катастрофического удара, который изменил Землю.

Ученые пока не знают, почему в этих породах так мало калия-40 и почему прото-Земля отличалась от других тел по химическому составу. Возможно, причина – в особенностях формирования планет на ранних этапах, когда вещества распределялись неравномерно. Чтобы разобраться, геологам придется искать новые образцы – как на Земле, так и среди метеоритов.

Ранее мы писали о том, что на Земле расширяется таинственная Южно-Атлантическая аномалия.

Аксинья Титова
