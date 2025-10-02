#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

Исследовательский проект &quot;SANA-1&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 07:32 Фото: пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана
1 октября в Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект "SANA-1" с участием четырех женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Фото: пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

  • Юлия Бакирова – командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО "Национальный центр космических исследований и технологий";
  • Асем Куандык – научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО "Национальный центр космических исследований и технологий";
  • Дарья Комарова – ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО "Республиканский центр космической связи";
  • Линара Жадигерова – инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО "Институт ионосферы".
"На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта – Героя Казахстана Айдына Аймбетова", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

Всего в закрытом отборе участвовали 15 женщин, которые работают в разных аэрокосмических организациях. Оценивались их состояние здоровья, спортивная подготовка.

Со слов самих исследовательниц, они мечтают после этого попасть в резерв космонавтов. Но их научный эксперимент уже точно послужит стартом для будущих космических миссий.

Эксперимент продлится до 10 октября.

1 октября президент Касым-Жомарт Токаев предложил открыть специализированный университет ИИ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
