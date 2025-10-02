Четыре казахстанки проходят уникальный космический эксперимент

1 октября в Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект "SANA-1" с участием четырех женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства ИИ и цифрового развития страны, это первый в Казахстане эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета ведомства, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Фото: пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

Юлия Бакирова – командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО "Национальный центр космических исследований и технологий";

Асем Куандык – научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО "Национальный центр космических исследований и технологий";

Дарья Комарова – ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО "Республиканский центр космической связи";

Линара Жадигерова – инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО "Институт ионосферы".

"На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта – Героя Казахстана Айдына Аймбетова", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

Всего в закрытом отборе участвовали 15 женщин, которые работают в разных аэрокосмических организациях. Оценивались их состояние здоровья, спортивная подготовка.

Со слов самих исследовательниц, они мечтают после этого попасть в резерв космонавтов. Но их научный эксперимент уже точно послужит стартом для будущих космических миссий.

Эксперимент продлится до 10 октября.

