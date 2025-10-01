#АЭС в Казахстане
Общество

Токаев предложил открыть университет искусственного интеллекта в Казахстане

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 12:42 Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев 1 октября на первом заседании экспертного совета по развитию искусственного интеллекта в рамках Digital Bridge 2025 предложил открыть специализированный университет ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сейчас каждый специалист наряду со своей основной профессией должен обладать цифровыми навыками, в совершенстве владеть и использовать возможности искусственного интеллекта в работе.

"Сегодня в стране нет специального учебного заведения, обучающего специалистов искусственному интеллекту. Нужно взять в руки этот вопрос и принять конкретное решение. Я считаю, что необходимо сначала открыть исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта в нашей стране. Желательно присвоить учебному заведению специальный статус", – сказал президент.

По его словам, в мире такая практика существует уже давно. В пример он привел специализированный университет искусственного интеллекта имена Мохаммеда бин Зайда в ОАЭ.

"Необходимо привлекать к этой работе практику лучших учебных заведений, партнеров. Также правительство до конца года должно дать конкретные рекомендации", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев призвал внедрить единый стандарт экологического просвещения в учебных заведениях страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
