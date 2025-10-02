В Казахстане создали ИИ-модель, которая поможет сохранять петроглифы

В рамках проекта "Казахстан – страна петроглифов" Yandex Qazaqstan разработал первую в стране ИИ-модель для распознавания петроглифов и генерации их описаний.

Модель позволит вести цифровой учет этих памятников. Решение создано при поддержке Центра технологий для общества на базе ML-технологий Yandex Cloud, а датасет для обучения нейросети предоставил общественный фонд "Охотники за петроглифами".

2 октября 2025 года Астана – Yandex Qazaqstan и фонд "Охотники за петроглифами" договорились о сотрудничестве в целях сохранения и защиты петроглифов. О новом проекте рассказал Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan, в ходе встречи с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на площадке форума Digital Bridge. Компания предоставит фонду доступ к экспертизе и технологиям Центра технологий для общества, одним из ключевых направлений деятельности которого является технологическая поддержка проектов в области культуры.

В частности, на форуме представили первые разработки в рамках проекта: ИИ-решение для сохранения петроглифов на базе технологий Yandex Cloud и интерактивную карту этих рисунков. Специально обученная VLM – модель искусственного интеллекта, объединяющая обработку фото, видео и текста, – распознает петроглифы, генерирует их описания и восстанавливает сюжеты плохо сохранившихся изображений. Интерактивная карта содержит географические координаты и описания сюжетов рисунков, а также исторического периода, к которому они относятся. Инструмент позволит ученым иметь единую базу и вести цифровой учет этих памятников. Все это необходимо, чтобы лучше исследовать и оберегать петроглифическое наследие страны.

В проекте участвуют студенты казахстанско-британского технического университета. Студенты КБТУ уже принимали участие в другом проекте Центра технологий для общества – разработке нейросети для распознавания снежных барсов. В новом проекте студенты в составе рабочей группы будут обучать VLM на большом датасете, который "Охотники за петроглифами" собрали за годы экспедиций. Это поможет повышать точность распознавания рисунков и расширять карту петроглифов.

По оценкам фонда "Охотники за петроглифами", Казахстан может обладать крупнейшим петроглифическим наследием в Евразии. В стране выявлено более 300 крупных локаций, а всего, по предварительным оценкам археологов, в Казахстане порядка 1500 скоплений. Основная часть этого наследия еще не изучена и не описана. К сохранению этих национальных памятников еще в прошлом году призвал президент Касым-Жомарт Токаев, назвав Казахстан страной петроглифов и отметив, что они представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации.

За последние годы волонтеры фонда "Охотники за петроглифами" проделали большую работу по поиску и сохранению петроглифов. В 2024 году совместно с Институтом ботаники и фитоинтродукции они открыли Евразийский природный парк петроглифов "Аркалан" в главном ботаническом саду Алматы. Фонд постоянно проводит экспедиции и обнаруживает новые скопления рисунков. Одно из крупнейших – Ордакуль с 26 тысячами петроглифов было найдено в 2020 году в горах Даулыбай. А из новейших открытий августа-сентября 2025 года – сразу несколько крупных скоплений в Жетысу в предгорьях Джунгарского Алатау, в частности в районе реки Коксу. Благодаря поддержке Центра технологий для общества все скопления будут упорядочены на карте, а ИИ поможет описать найденные петроглифы.

"Учитывая огромное количество петроглифов на территории Казахстана и недостаточное финансирование их исследования, эти археологические объекты находятся в зоне риска и часто уничтожаются при разработке карьеров или просто из-за вандализма. Поэтому сейчас критически важно быстро обрабатывать данные о находках, которые нам удается обнаружить в ходе экспедиций. Много времени занимает подготовка документации и паспортизация памятников, а все это необходимо, чтобы обеспечить петроглифам полноценную защиту. Поэтому автоматизация важна везде, где мы можем ее применить", – рассказывает исполнительный директор фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.





Фото: Yandex Qazaqstan





"Петроглифы дошли до нас в разном состоянии, так что многие рисунки сложно распознать человеческому глазу. А между тем на камне – тысячелетний памятник. Наша модель распознает петроглифы, даже если они плохо сохранились, а также в разы ускоряет работу по их систематизации и описанию. Приятно, что и студенты проявляют интерес к проектам, связанным с петроглифами. Такие инициативы не только развивают их навыки, но и вносят вклад в сохранение культурного наследия Казахстана", – комментирует проект руководитель Центра технологий для общества Анна Лемякина.