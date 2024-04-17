Объявили первый в мире конкурс красоты для ИИ-моделей

Анонсирован первый в мире конкурс красоты для ИИ-моделей с призовым фондом свыше 20 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-платформа Fanvue объявила о приеме заявок на конкурс красоты для виртуальных женщин, созданных искусственным интеллектом. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта.

Конкурс является цифровой альтернативой "Мисс мира". Он проходит в режиме онлайн в рамках программы World AI Creator Awards. Премии и денежные призы присуждаются авторам контента на основе искусственного интеллекта.

Главное условие для участия в конкурсе красоты – иллюстрация или видео должно быть полностью сгенерировано ИИ. Изображения реальных людей и дипфейки оцениваться не будут. Представить работы могут только совершеннолетние авторы.

Призовой фонд конкурса превышает 20 тыс. долларов. Победитель получит 13 тыс. долларов, сертификат наставничества Imagine Education и рекламное продвижение. Занявшему второе место вручат пять тыс. долларов. Бронзовый призер получит две тыс. долларов.

Фото: waicas

Жюри оценит не только красоты ИИ-моделей, но и их эрудицию: как в классическом конкурсе красоты участницам зададут несколько вопросов. Также важно, чтобы у моделей были развитые блоги в соцсетях. Имя "Мисс ИИ" станет известно в мае.

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