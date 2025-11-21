В продажу поступила Станция 3 с ИИ-ассистентом Алисой и умной подсветкой

В Казахстане стартовали продажи новой модели колонок с ИИ-ассистентом Алисой от Yandex Qazaqstan. Станция оснащена интерьерной подсветкой, которой можно управлять голосом, создавая дома уникальную атмосферу – от уютного вечера до яркого светового шоу.

Умная подсветка и световые сценарии

Станция 3 станет заметной деталью интерьера и подстроится под акустику любого помещения. Интерьерная подсветка поддерживает до 16 миллионов цветов и множество световых режимов. Режимы "Светомузыка" и "Стробоскоп" позволяют подсветке переливаться в такт музыке, "подстраиваясь" под ритм трека. Помимо динамичных эффектов доступны режимы "Свеча", "Лава-лампа", "Романтика", "Северное сияние" и другие – часть из них дополняется фоновыми звуками, которые при желании можно отключить в приложении.

Управлять светом можно голосом, через приложение "Дом с Алисой", с помощью сенсорной панели на верхней части корпуса или отдельной рельефной кнопки – ее удобно нащупать даже в темноте.

Фото: Yandex Qazaqstan

Объемный звук и технология Room Correction 2.0

Звук в Станции 3 стал мощнее и объемнее по сравнению с предыдущим поколением. За него отвечают три разнонаправленных широкополосных динамика и два оппозитных низкочастотных динамика общей мощностью 50 Вт, а также два пассивных излучателя.

Впервые в колонке реализована технология Room Correction 2.0. Алгоритм анализирует форму и размер комнаты, а также звукоотражающие и звукопоглощающие поверхности. Благодаря этому звучание остается ровным и сбалансированным вне зависимости от того, в каком месте квартиры стоит колонка.

Универсальный центр умного дома и детектор шумов

Станция 3 может выступать универсальным хабом умного дома. Колонка поддерживает устройства на Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi, при этом сценарии с Zigbee-устройствами продолжают работать даже при временном отсутствии интернета.

Фото: Yandex Qazaqstan

Специально для Станции 3 реализован детектор шумов. Встроенные ИИ-алгоритмы распознают до восьми типов звуков, среди которых хлопок в ладоши, щелчок пальцами, шум воды, сигнализация, разбитое стекло, плач ребёнка, лай собаки и мяуканье кошки. На основе этих сигналов можно настраивать сценарии автоматизации – например, чтобы Станция отправляла push-уведомления, включала свет или открывала шторы.

ИИ-ассистент Алиса

В Станции 3 пользователям доступен полный набор возможностей ИИ-ассистента Алисы. Она помогает в повседневных делах: рассказывает погоду, ставит детям сказки, помогает находить информацию на разные темы, управлять музыкой и умным домом, ставит напоминания и таймеры, поддерживает беседу. Алиса запоминает голос и предпочтения пользователя, делая взаимодействие более персональным.

LED-дисплей и дизайн

Пиксельный LED-дисплей на фронтальной панели наследует возможности флагманской Станции Макс. Она показывает время и погоду, а во время воспроизведения музыки – анимации эквалайзера. Яркость дисплея можно настроить вручную или оставить в автоматическом режиме, а функция "Не беспокоить" полностью отключает подсветку экрана ночью.

Фото: Yandex Qazaqstan

Станция 3 доступна в черном и сером цвете. Позже в продаже появится также модель в фиолетовом цвете. Корпус обтянут мягкой акустической тканью, а обтекаемая форма и кольцевой сенсорный слайдер делают колонку выразительным элементом интерьера. Станция 3 уже доступна для покупки онлайн и офлайн в магазинах "Технодом", "Мечта", Sulpak, а также в официальном магазине Алисы.

Yandex Qazaqstan – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.