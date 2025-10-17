Такие вещи нужно внедрять не для хайпа – общественник о нейросети в СД "Самрук-Казына"

Общественный деятель, сооснователь "Astana Open Dialogue" Александр Данилов 17 октября 2025 года на заседании общественной палаты при Мажилисе высказался о независимом цифровом члене совета директоров "Самрук-Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 17 октября 2025 года, в Астане состоялось заседание совета директоров АО "Самрук-Қазына", где впервые приняла участие нейросеть – SKAI.

"Хотелось бы, чтобы в проекте Цифрового кодекса регулировалась эта история, как, например, член совета директоров, который представляет из себя ИИ. Мне кажется, здесь тоже уполномоченный орган должен активнее действовать, потому что это серьезная вещь, которую нужно внедрять не для хайпа", – сказал Данилов.

С вице-министром согласилась и депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

"Мы все, что могли, сделали в законе "Об искусственном интеллекте", там искусственный интеллект субъектом права не признается", – напомнила она.

В свою очередь модератор заседания, депутат Айдос Сарым, назвал это PR.

