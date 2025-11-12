#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Мир

Самое длинное название города на планете состоит из 111 букв – он популярен у туристов

Бангкок, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:37 Фото: pixabay
В месте с самым длинным названием в мире бывали многие, а слышали, наверняка, все. Это процветающий мегаполис с небоскребами, где живут более 11 млн человек и куда ежегодно приезжает около 22 млн иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

В англоязычном мире этот город известен как Бангкок, столица Таиланда. Но это так называемое западное название города. Его лингвистическое происхождение точно не установлено. Одна из теорий предполагает, что оно происходит от слова "Bang Ko", что означает "островная деревня" из-за связи города с водой. Другая версия предполагает, что оно связано со словами "bang" (деревня) или "район" и "makok" (дикая слива), пишет Ifl science.

Но многие местные жители не используют это название в своей родной речи. За пределами столицы некоторые тайцы, возможно, и не слышали слова "Бангкок", не говоря уже о том, чтобы употреблять его. Для большинства столица Таиланда называется Крунг Тхеп Маха Накхон, или сокращенно Крунг Тхеп (กรุงเทพฯ), что означает "великий город ангелов".

Это название стало полуофициальным в 2022 году по рекомендации Королевского общества Таиланда, государственного органа, занимающегося вопросами тайского языка. Однако правительство подчеркнуло, что это всего лишь стилистическое изменение и что латинизированное написание (Бангкок) остается вполне приемлемым, отметив, что традиционное название может быть сложным для понимания неносителями языка.

Но есть и более длинное полное церемониальное название Таиланда: กรุงเทพมหานคร. В транслитерации латинским алфавитом оно гласит: Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтара Аютхая Махадилок Пхоп Нопхарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатхит Саккататтия Витсанукам Прасит.

Название города состоит из 111 букв и занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное географическое название. Его можно примерно перевести так: "Город углов, город бессмертия, великий город мира, город золотого века, город золотого века, город золотого дворца, великий город, город золотого дворца, город золотого века".

Тайских школьников учат петь детскую песенку, чтобы помочь запомнить название Таиланда в его "коренном" виде.

Ранее стало известно, когда наступит самый короткий день в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Самая длинная скороговорка в мире: почему "Лигурия" считается испытанием
12:27, 14 января 2025
Самая длинная скороговорка в мире: почему "Лигурия" считается испытанием
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
06:02, 12 августа 2025
Саудовская Аравия показала, как может выглядеть самое высокое здание планеты
На Земле наступил самый длинный день в году
10:49, 21 июня 2025
На Земле наступил самый длинный день в году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: