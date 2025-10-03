#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Солнце продолжает "трясти" Землю: когда будет новая магнитная буря

Вспышка на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 12:20 Фото: xras.ru
Утром 3 октября 2025 года на Солнце произошла сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся на Солнце активных центров, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

"Такое расположение фактически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты. Единственное, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца: не менее 600 км/с. На данный момент доступны только наблюдения события в телескопы, по которым трудно точно измерить его скорость", – рассказали ученые.

Наблюдения солнечных коронографов позже покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца.

"Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2,5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября", – резюмировали в лаборатории.

При этом буквально несколько часов назад на Земле завершилась магнитная буря, которая длилась трое суток.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
