Землю накрыла неожиданная магнитная буря

К Земле пришел выброс плазмы от единственной X-вспышки декабря на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Причем, как отметили 10 декабря в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, это случилось неожиданно.

"Пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря. Первым от Солнца широким фронтом ушел выброс от вспышки M8.1, удар которого по планете считался при таких размерах неизбежным и его ожидали весь вчерашний день. А вслед за ним более плотным и быстрым сгустком плазмы, существенно восточнее, покинуло Солнце второе облако – выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8 числа. Откровенно говоря, в ожидании первого, главного события (особенно с учетом прогноза на довольно высокую силу связанных с ним магнитных бурь) второй выброс совершенно выпал из виду, тем более что, согласно модели, он явно уходил в сторону. Но нет – час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко", – пишут ученые.

Началась бурная реакция магнитосферы. Сформировался яркий полярный овал. Его основная часть ушла в сторону Скандинавии и далее в Канаду.

"В геомагнитном плане регистрируются пока умеренные возмущения, но с большой вероятностью они достигнут красного уровня, и начнется магнитная буря. Сам факт, что приход этой плазмы не был отражен в моделях, не позволяет строить долгосрочный прогноз. Впрочем, сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака. Однако весь декабрь на Солнце все происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно", – отметили в лаборатории.

10 декабря на Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего по мощности класса М. Все они связаны с крупнейшим в этом году комплексом солнечных пятен.