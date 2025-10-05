Астрономы рассказали, как не пропустить самое красивое полнолуние осени
О том, как не пропустить это грандиозное событие, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Луна в эти дни окажется на ближайшей к Земле точке своей орбиты и будет выглядеть крупнее и ярче обычного. Видимый размер спутника увеличится примерно на 13%, а его яркость – на 25% и более, что хорошо заметно даже невооруженным глазом.
Точный момент полнолуния наступит 7 октября в 08:47 по времени Астаны, поэтому наблюдать Луну можно будет в обе ночи с одинаково хорошей видимостью. Если погода подведет в одну из дат, у наблюдателей останется второй шанс.
Астрономы отмечают, что в этот раз условия для наблюдения будут почти идеальными: Луна поднимется высоко и будет видна всю ночь. Чтобы увидеть ее, достаточно запомнить точку заката Солнца – спутник взойдет почти сразу на противоположном горизонте.
По данным ученых, сезон суперлуний продлится до января. Еще более яркие полнолуния ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а последнее формальное суперлуние – 3 января 2026 года.
Кроме того, в середине месяца можно будет увидеть редкие астрономические явления: 13 октября Луна пройдет рядом с Юпитером, а утром 19 октября – окажется рядом с Венерой.