Наука и технологии

Астрономы рассказали, как не пропустить самое красивое полнолуние осени

Луна, солнце, астрономия, Найка, суперлуние , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 00:02 Фото: pixabay
В начале следующей недели астрономы прогнозируют одно из самых ярких и эффектных полнолуний 2025 года. Суперлуние можно будет наблюдать две ночи подряд — с 6 на 7 и с 7 на 8 октября, сообщает Zakon.kz.

О том, как не пропустить это грандиозное событие, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. 

Луна в эти дни окажется на ближайшей к Земле точке своей орбиты и будет выглядеть крупнее и ярче обычного. Видимый размер спутника увеличится примерно на 13%, а его яркость – на 25% и более, что хорошо заметно даже невооруженным глазом.

Точный момент полнолуния наступит 7 октября в 08:47 по времени Астаны, поэтому наблюдать Луну можно будет в обе ночи с одинаково хорошей видимостью. Если погода подведет в одну из дат, у наблюдателей останется второй шанс.

Астрономы отмечают, что в этот раз условия для наблюдения будут почти идеальными: Луна поднимется высоко и будет видна всю ночь. Чтобы увидеть ее, достаточно запомнить точку заката Солнца – спутник взойдет почти сразу на противоположном горизонте.

По данным ученых, сезон суперлуний продлится до января. Еще более яркие полнолуния ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а последнее формальное суперлуние – 3 января 2026 года.

Кроме того, в середине месяца можно будет увидеть редкие астрономические явления: 13 октября Луна пройдет рядом с Юпитером, а утром 19 октября – окажется рядом с Венерой.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
