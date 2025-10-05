Луна приблизится к Земле на рекордное расстояние: небо в октябре подарит редкое шоу

В октябре Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние – менее 360 тысяч километров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, это произойдет 7 октября, когда наступит суперлуние.

По словам специалиста, в этот день Луна будет казаться примерно на 30% ярче и на 14% крупнее, чем во время минилуния. Уже 8 октября спутник начнет удаляться, а к 23 октября расстояние до Земли увеличится до 406 тысяч километров.

Кроме того, в середине месяца можно будет увидеть редкие астрономические явления: 13 октября Луна пройдет рядом с Юпитером, а утром 19 октября – окажется рядом с Венерой. Из-за этого жители Урала смогут наблюдать особенно яркий и необычный рассвет.

А ранее ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума.

