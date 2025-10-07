#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На Земле подскочила вероятность магнитных бурь: названа причина

телескоп, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:18 Фото: pexels
Сегодня, 7 октября, Земли должен достичь выброс плазмы с Солнца, произошедший 3 октября, сообщает Zakon.kz.

Изначально эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН предполагали, что выброшенное в результате вспышки на Солнце вещество достигнет планеты через 2,5 суток, во второй половине дня 5 октября. Однако теперь, основываясь на модель расчета движения выбросов солнечной плазмы – WSA ENLIL, ученые изменили прогноз.

"Вообще говоря, для ухода плазмы от Солнца требуются довольно высокие скорости: не менее 600 км/с. Это необходимо для преодоления солнечной гравитации. По этой причине те облака газа, которые в итоге улетают в межпланетное пространство, имеют, как правило, высокие скорости – иначе им просто не совершить побег – и добираются до Земли за 2-3 суток. При более низких скоростях плазма просто останавливается гравитацией и падает обратно на Солнце. Возможен, однако, промежуточный вариант, когда газовое облако при движении от Солнца тормозится, но все же, потеряв основную часть энергии, уходит от звезды, но с очень низкой скоростью. Такие выбросы могут идти до Земли 4-5 суток и по дороге настолько смешиваются с солнечным ветром, что, по сути, становятся его более плотной частью. Приход таких облаков регистрируется не по росту скорости, а по скачкообразному росту плотности солнечного ветра", – указали в лаборатории.

Там отмечают, что именно такой прогноз развития событий дала модель: облако, про которое все уже успели забыть, по расчетам, должно добраться до Земли сегодня. В связи с этим прогнозом на сегодня повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури).

прогнозы магнитных бурь, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:18

Фото: xras.ru

Ранее ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет".

