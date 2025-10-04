#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет"

Планета, астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 04:59 Фото: pexels
В период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась. Это значит, что наша планета отражает все меньше солнечного света, что имеет большое значение для понимания климатических изменений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, ученые заметили критические сдвиги в распределении энергии между северным и южным полушариями.

В своем новом исследовании команда ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоеба провела 20-летний анализ, который зафиксировал снижения альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) нашей планеты.

По словам исследователей, в период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась. Это было более заметно в северном полушарии нашей планеты.

"Южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря", – говорится в исследовании.

Ученые объяснили, что дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился из-за атмосферных изменений. Они отметили, что передача энергии через океаническую и атмосферную циркуляцию происходят, но ее недостаточно для уравновешивания разницы между полушариями.

Исследователи добавили, что к такому "потемнению" приводит сокращение площади морского льда и снежного покрова. Эти поверхности отражают большую часть поступающей солнечной радиации, помогая поддерживать общий энергетический баланс Земли.

По мере таяния северных ледяных шапок и сокращения снежного покрова обнажаются более темные поверхности, такие как вода и скалы, которые поглощают больше солнечного света и снижают общую отражательную способность.

Ученые предупредили, что такое изменение имеет большое значение, поскольку влияет на энергетический баланс Земли в течение длительных периодов времени. 

Ранее спутники засекли скрытую геологическую аномалию старше 20 тысяч лет.

Аксинья Титова
