Ученые объяснили, почему Земля стремительно "темнеет"
Как пишет Daily Galaxy, ученые заметили критические сдвиги в распределении энергии между северным и южным полушариями.
В своем новом исследовании команда ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоеба провела 20-летний анализ, который зафиксировал снижения альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) нашей планеты.
По словам исследователей, в период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась. Это было более заметно в северном полушарии нашей планеты.
"Южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря", – говорится в исследовании.
Ученые объяснили, что дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился из-за атмосферных изменений. Они отметили, что передача энергии через океаническую и атмосферную циркуляцию происходят, но ее недостаточно для уравновешивания разницы между полушариями.
Исследователи добавили, что к такому "потемнению" приводит сокращение площади морского льда и снежного покрова. Эти поверхности отражают большую часть поступающей солнечной радиации, помогая поддерживать общий энергетический баланс Земли.
По мере таяния северных ледяных шапок и сокращения снежного покрова обнажаются более темные поверхности, такие как вода и скалы, которые поглощают больше солнечного света и снижают общую отражательную способность.
Ученые предупредили, что такое изменение имеет большое значение, поскольку влияет на энергетический баланс Земли в течение длительных периодов времени.
Ранее спутники засекли скрытую геологическую аномалию старше 20 тысяч лет.