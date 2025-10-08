Мифу о сотворении мира нашли подтверждение

Ученые из Уппсальского и Саутгемптонского университетов совершили долгожданное открытие – определили возраст знаменитого Карнакского храма в Египте и связь его местоположения с древнеегипетскими мифами о сотворении мира, сообщает Zakon.kz.

Карнакский храм, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекающий миллионы туристов, расположен в 500 м от современного русла Нила, на территории древнеегипетской религиозной столицы Фивы, в 2.5 км от Луксора.

По данным ScienceDaily, изучение более 60 образцов осадочных пород привело исследователей к выводу о том, что до 2520 года до н.э. из-за слишком быстрого течения реки и вызываемых им наводнений человеческая жизнедеятельность на этой территории отсутствовала.

Однако позже, с образованием русел речных рукавов, сформировалась возвышенность, а затем и остров, который с течением времени был заселен людьми и послужил участком для строительства храма. Возможно, и сами обитатели острова сбрасывали пески пустыни в воды Нила в целях увеличения площади храма, в конце концов ставшего важнейшим и крупнейшим культовым сооружением Древнего Египта.

По заключению ученых, заселение и застройка этой территории произошли между 2591 и 2152 годами до н.э., в эпоху Древнего царства. Об этом же говорят и данные анализа тысяч керамических фрагментов, найденных в этих местах и датированных 2305-1980 годами до н.э.

Ученые доказали и существование в древности восточного рукава Нила, возможно, даже более широкого, чем западный. В последующие века и тысячелетия речные русла расходились все дальше друг от друга, и пространство, пригодное для расширения храмового комплекса, постепенно увеличивалось.

Беспрецедентная по детализации реконструкция первоначального водного ландшафта Карнака позволила выявить глубинные основания местоположения храма. Остров, на котором был заложен храм – единственная в данной местности возвышенность посреди воды.

При ежегодном отступлении разливов Нила возникало впечатление, что остров поднимается из вод, что согласовывалось с представлениями элиты Древнего царства о том, что бог-творец явил себя в виде возвышенности, возникшей из "первичных вод".

По словам доктора Бена Пеннингтона из Саутгемптонского университета, более поздние тексты Среднего царства развивают эту концепцию, говоря о "первозданном холме", возвышающемся из "вод Хаоса".

