Наука и технологии

Ученые раскрыли происхождение огромного кратера под Северным морем

метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 14:49 Фото: pixabay
Ученые заявили, что кратер Сильверпит под Северным морем образовался в результате падения астероида около 43 миллионов лет назад, сообщает Zakon.kz

Новые данные поставили точку в давнем споре о его происхождении, пишет The Guardian.

Кратер находится на глубине 700 метров под морским дном в 130 километрах от побережья Йоркшира. Его диаметр составляет около 3 километров, а окружающая зона кольцевых разломов достигает 20 километров. Исследователи установили, что астероид диаметром примерно 160 метров, сопоставимый по размеру с Йоркским собором, упал в море и вызвал цунами высотой до 100 метров.

Столкновение стало катастрофой для местных млекопитающих, однако не сопоставимо с ударом в районе Чиксулуба в Мексике 66 миллионов лет назад, который уничтожил динозавров и большую часть живых существ на планете.

Кратер обнаружили в 2002 году геологи-нефтяники. Первые выводы указывали на ударное происхождение структуры, однако часть специалистов настаивала, что она могла образоваться из-за движения соляных пород. В 2009 году в Геологическом обществе Великобритании прошли дебаты, где большинство ученых проголосовало против версии о падении астероида.

Теперь команда под руководством седиментолога Уисдина Николсона из Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге представила новые доказательства. Ученые использовали сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ пород и численные модели.

"Получение этих данных стало для нас волнующим моментом, — отметил Николсон. — Это словно поиск иголки в стоге сена".

По его словам, Сильверпит сохранился необычайно хорошо и имеет особое значение, поскольку является единственным подтвержденным ударным кратером вблизи территории Великобритании. Всего на Земле известно около 200 подобных объектов, и лишь 33 из них обнаружены под водой.

Исследователи считают, что изучение Сильверпита позволит глубже понять роль падений астероидов в истории Земли и оценить возможные последствия будущих столкновений.

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
