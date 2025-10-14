#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Как гормоны могут контролировать разум человека, выяснили ученые

Психика, гормоны, щитовидная железа, наука , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 21:00 Фото: pixabay
По словам ученых, гормоны могут оказывать сильное, иногда негативное влияние на наше настроение и психическое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Ученым давно известно, что химические вещества, называемые нейротрансмиттерами, оказывают огромное влияние на наш мозг. Однако выяснилось, что гормоны тоже могут вмешиваться в работу нашего мозга неожиданным образом, говорится в исследовании.

Так, к настоящему времени люди науки насчитали в человеческом организме более 50 гормонов. Они управляют сотнями процессов, включая рост и развитие человека, половую функцию, репродуктивную функцию, цикл сна и бодрствования и, что немаловажно, его психическое благополучие.

Вместе с тем распространенность психических расстройств, таких как депрессия, тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), выше в периоды серьезных гормональных изменений. Это особенно актуально для женщин. В детстве уровень депрессии у мальчиков и девочек практически одинаков, но к подростковому возрасту девочки страдают депрессией вдвое чаще, чем мальчики, и эта разница сохраняется на протяжении всей жизни.

Впрочем, у мужчин наблюдается снижение уровня тестостерона с возрастом, хотя это изменение происходит постепенно и не так выражено, как у женщин. Однако есть данные, позволяющие предположить, что даже этого небольшого изменения достаточно, чтобы вызвать перепады настроения у некоторых из них.

Одним из способов управления настроением называют повышение уровня нейромедиаторов серотонина и дофамина в мозге. Низкий уровень серотонина давно считается причиной депрессии, и большинство современных антидепрессантов повышают уровень этого химического вещества в мозге. Имеются данные, что некоторые эстрогены могут повышать чувствительность серотониновых рецепторов и увеличивать количество дофаминовых рецепторов в мозге.

Другая теория заключается в том, что эстроген защищает нейроны от повреждений и может даже стимулировать рост новых нейронов в области мозга, известной как гиппокамп, которая, как известно, играет роль в памяти и эмоциях. Известно, что люди с депрессией и болезнью Альцгеймера страдают от потери нейронов в гиппокампе. В то же время антидепрессанты и психоделические препараты, повышающие настроение, такие как псилоцибин, содержащийся в галлюциногенных грибах, вызывают рост новых нейронов в этой области.

Существует также мнение: дисбаланс двух ключевых гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, может вызывать депрессию и тревогу. Речь идет о трийодтиронине (Т3) и тироксине (Т4), при слишком высоком уровне которых может возникать тревожность. С другой стороны, при слишком низком уровне этих гормонов часто встречается депрессия. К счастью, коррекция уровня гормонов обычно излечивает пациентов от этих симптомов.

Причина влияния гормонов щитовидной железы на настроение неизвестна, но одна из теорий заключается в том, что Т3, в частности, может повышать уровень серотонина и дофамина в мозге или усиливать чувствительность рецепторов к этим нейромедиаторам. Рецепторы гормонов щитовидной железы также распространены в областях мозга, активно участвующих в регуляции настроения.

Ранее ученые дали ответ на вопрос о том, когда человек начинает стареть.

