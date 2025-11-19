#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрофизики выяснили, что Земля наклоняется по вине человека

Планета, рука, фон, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 03:30 Фото: pixabay
Международная команда исследователей под руководством корейских ученых заявила, что чрезмерная откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По данным ученых, с 1993 по 2010 год из земли было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой затем оказалась в океанах. Это привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 см.

Механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения. Ранее смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же ученые обращают внимание и на движение грунтовых вод.

Российские эксперты скептически оценивают эти выводы. По их мнению, масштабы Земли огромны – радиус планеты составляет около 6400 километров, толщина коры всего 40 километров, а воду добывают только с "верхних" 300 метров.

Кроме того, использованная вода возвращается в круговорот: она попадает в реки, испаряется и снова оседает в почве. При этом основными факторами положения планеты остаются процессы в ядре и мантии.

Ранее ученые выяснили природу таинственных аномалий в недрах Земли.

Аксинья Титова
