#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
537.84
626.85
6.79
Наука и технологии

Ученые придумали, как "разгрузить" дороги от пробок на 20%

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 03:59 Фото: Zakon.kz
Количество машин в городах растет каждый год. Это приводит к частой загруженности транспортных сетей. При этом постоянное строительство новых развязок не всегда возможно, сообщает Zakon.kz.

Статья опубликована в научном журнале "Вестник Южно-Уральского государственного университета" (Россия). В ней говорится, что в целом эту проблему решают светофоры, которые обеспечивают попеременное движение в разных направлениях.

Однако существующие методы их настройки не всегда работают эффективно. Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм оптимизации перекрестков на основе компьютерного моделирования. Эта технология способна увеличить пропускную способность транспортной сети на 15-20%.

На ее основе были проведены эксперименты, которые позволили оценить влияние различных режимов работы светофора на интенсивность транспортных потоков и их эффективность.

Внимание уделялось двум основным задачам: изучению воздействия временного интервала между сигналами (от одного зеленого до следующего зеленого) на образование пробок и поиску оптимального способа управления наиболее рискованным действием на дороге – поворотом налево.

Проведенное компьютерное моделирование показало, что общая длительность работы светофора будет ключевым фактором, влияющим на загруженность дороги. С помощью созданного алгоритма мы выявили четкую тенденцию: увеличение продолжительности всех сигналов приводит к росту числа автомобилей, стоящих в очередях, тогда как при их сокращении ожидающих машин становится меньше.

Согласно статистике, одной из распространенных причин заторов на дорогах является выполнение левого поворота, который зачастую представляет собой сложный участок. Автомобилистам приходится уступать дорогу встречному транспорту и выжидать удобный момент для маневра. В отсутствие специального сигнала для поворота транспортное средство блокирует всю полосу движения.

Для оценки влияния дополнительного времени проезда ученые смоделировали перекресток, имитируя проезд налево с фазой в 20 секунд и без нее. Результаты показали, что при относительно небольшом трафике (490 автомобилей в час) добавление специального сигнала для левого поворота приводило к увеличению заторов, так как водители могли беспрепятственно совершать маневр и без него.

Однако при интенсивном движении (800 автомобилей в час) его наличие становится необходимым условием, в противном случае время ожидания в очереди превышает 6 минут, что критично для активного транспортного потока. Разработанный алгоритм можно адаптировать для любого реального перекрестка, опираясь на его характеристики.

Ранее сейсмологи нашли главную зону "мегаземлетрясений" в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На крупной транспортной развязке Астаны ограничат движение из-за строительства LRT
11:23, 13 апреля 2025
На крупной транспортной развязке Астаны ограничат движение из-за строительства LRT
Как Шымкент перестраивает свою транспортную систему – от дорог до остановок
21:36, 25 июля 2025
Как Шымкент перестраивает свою транспортную систему – от дорог до остановок
Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане
23:42, 17 ноября 2023
Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: