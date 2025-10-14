Сейсмологи нашли главную зону "мегаземлетрясений" в мире
Фото: pexels
В Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, сообщает Zakon.kz.
По данным The New York Times, среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства.
Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.
В сентябре землетрясение произошло у принадлежащих США Алеутских островов. Подземные толчки были зафиксированы в 87 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, магнитуда составила 6.
Ранее ученые раскрыли неожиданную тайну из глубин Тихого океана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript