Наука и технологии

Сейсмологи нашли главную зону "мегаземлетрясений" в мире

Люди, спасатели, руины, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 04:59 Фото: pexels
В Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, сообщает Zakon.kz.

По данным The New York Times, среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства.

Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.

В сентябре землетрясение произошло у принадлежащих США Алеутских островов. Подземные толчки были зафиксированы в 87 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, магнитуда составила 6.

Ранее ученые раскрыли неожиданную тайну из глубин Тихого океана.

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений
03:59, 01 сентября 2025
Ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений
Мегаземлетрясение предсказали США
10:23, 13 июня 2024
Мегаземлетрясение предсказали США
Жителей Калифорнии предупредили о возможном разрушительном землетрясении
17:43, 13 июля 2025
Жителей Калифорнии предупредили о возможном разрушительном землетрясении
