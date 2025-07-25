Как Шымкент перестраивает свою транспортную систему – от дорог до остановок

Комплексная программа обновления транспортной инфраструктуры стартовала в Шымкенте в 2024 году. Она охватывает не только строительство дорог и развязок, но и модернизацию остановок, систем безопасности и освещения.

Шымкент – один из самых быстрорастущих городов Казахстана, и транспортная инфраструктура здесь давно требует адаптации к новым реалиям. Рост населения, увеличение числа автомобилей и расширение городской территории ставят перед властями задачу – превратить разрозненные дорожные участки в единую и устойчивую систему.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Масштабы: от улиц до магистралей

По официальным данным, к концу 2024 года 75% городских дорог уже находились в хорошем или удовлетворительном состоянии. В 2025 году планируется довести этот показатель до 90%. Основные усилия направлены на развитие связности и снижение нагрузки на центральные улицы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Среди крупных проектов – строительство железнодорожных переездов на улицах Момынова и Тленшина в Енбекшинском районе. Они соединят восточную часть города с центром, что позволит перераспределить транспортные потоки и снизить загруженность действующих магистралей. Строительство на Момынова стартовало в декабре 2024 года и выполнено уже наполовину.

Параллельно ведется капитальный ремонт аварийного моста на пересечении улиц Койкелди батыра и Акназар хана. Работы завершатся до конца 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Одним из наиболее амбициозных проектов стало продолжение проспекта Кунаева. Общая протяженность трассы – 16,3 км, работы разбиты на шесть этапов. Часть участков уже сданы, еще два планируется завершить до конца года, а финальный этап – в 2026-м. Новый проспект должен стать альтернативой загруженному проспекту Республики и разгрузить трафик на выезде из города.

Также активно идет реконструкция объездной дороги А-2. Этот транзитный коридор длиной 28,2 км связывает Шымкент с другими регионами страны и играет ключевую роль в грузоперевозках. Уже завершены первые четыре этапа, еще три планируется сдать в 2025 году. Последний этап завершится в 2026-м.

Частью стратегии является и строительство новых связующих улиц: продолжение улицы Казиева (1,7 км) обеспечит альтернативный выезд из северных микрорайонов Акжайык и ShymCity.

К 2026 году власти намерены полностью заасфальтировать 850 улиц общей протяженностью более 1000 км. Из них 540 улиц – в текущем году.

Упор на безопасность: от пешеходов до освещения

Одновременно с дорожным строительством усиливается работа по обеспечению безопасности на дорогах. В 2025 году в городе появятся 32 новых светофора, 10 уже установлены.

Нерегулируемые пешеходные переходы – еще одно слабое звено в системе. Сейчас освещены более 140 из запланированных 200 точек. Также ведутся работы по установке 6 тыс. дорожных знаков (половина – уже размещена), обустройству искусственных неровностей возле школ (1 200 м) и обновлению тротуаров – 180 км уже приведены в порядок.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Дополнительно обновлена разметка на 500 км улиц, а в зонах подтопления (30 улиц) установлены новые ирригационные лотки. Программа уличного освещения охватывает 2743 улицы, из них 1550 уже оборудованы светильниками.