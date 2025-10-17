#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Океанологи раскрыли 40-летнюю тайну звуков со дна Тихого океана

Более 40 лет в Тихом океане фиксируют таинственные звуки неизвестного происхождения, доносящиеся со дна. Ученые десятилетиями бились над загадкой и вот теперь, кажется, нашли разгадку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sustainability Times, загадочные жужжания в глубинах Тихого океана впервые были обнаружены в 1979 году. Это произошло, когда был запущен новаторский эксперимент по добыче полезных ископаемых на дне океана в зоне Кларион-Клиппертон – относительно неглубокой акватории в самом центре Тихого океана.

Именно во время этого эксперимента впервые зафиксировали непонятные сигналы в воде.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что эти таинственные звуки на самом деле связаны с самим экспериментом 1979 года. Хотя самого оборудования там уже нет, оставленные им следы от добычи на морском дне генерируют ту самую странную звуковую сигнатуру, которую ученые фиксировали все эти годы.

При этом авторы исследования отметили, что следы добычи на дне океана до сих пор выглядят совсем свежими. Хотя происхождение загадочных звуков теперь стало понятным, гораздо больше ученых беспокоит общий экологический эффект, который до сих пор ощущается в районе экспериментальной добычи.

Ранее древние фрагменты мантии обнаружили ученые под Тихим океаном. Они могут изменить понимание всего внутреннего строения Земли.

Аксинья Титова
