Мир

Сокровища с затонувшего корабля достали в Колумбии и американцы требуют половину ценностей

В Колумбии нашли сокровища, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 08:05 Фото: Х/mincultura
Колумбия подняла со дна первые сокровища с затонувшего испанского военного корабля "Сан-Хосе" и готовится к судебным процессам с компанией из Америки, сообщает Zakon.kz.

Корабль потерпел крушение более 300 лет назад, пишет CNN. Сокровища, которые перевозил "Сан-Хосе", оцениваются в миллиарды долларов.

Колумбийские ученые с помощью роботов достали со дна золотые монеты, фарфоровую чашу и пушку. Артефакты пройдут процедуру консервации и будут использованы для археологических исследований.

За сокровища теперь борются Колумбия и американская морская спасательная компания Sea Search-Armada. В Колумбии утверждают, что первыми обнаружили обломки корабля в 2015 году, а американцы заявляют, что нашли их еще в начале 1980-х.

Американская фирма готова начать судебную тяжбу. В качестве требований – 10 млрд долларов. Это около половины оценочной стоимости драгоценностей с корабля.

11 ноября самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США.

Последние
Популярные
