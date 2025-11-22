Сокровища с затонувшего корабля достали в Колумбии и американцы требуют половину ценностей
Корабль потерпел крушение более 300 лет назад, пишет CNN. Сокровища, которые перевозил "Сан-Хосе", оцениваются в миллиарды долларов.
🔴 El presidente Gustavo Petro reveló las primeras imágenes de los restos del tesoro del Galeón San José, lo que representa un momento histórico, cargado de memoria y riqueza cultural para Colombia. ⛵🇨🇴— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 20, 2025
🧐Las piezas recolectadas fueron un cañón, una taza de porcelana y tres… pic.twitter.com/7mkxzkvgUF
Колумбийские ученые с помощью роботов достали со дна золотые монеты, фарфоровую чашу и пушку. Артефакты пройдут процедуру консервации и будут использованы для археологических исследований.
Colombia shows first treasures recovered from 300-year-old shipwreck.— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2025
The San Jose was owned by the Spanish crown when it sank near Cartagena in June 1708. Only a handful of its 600-strong crew survivedhttps://t.co/TIVrLLfzC3 pic.twitter.com/BXEzRtq0MO
За сокровища теперь борются Колумбия и американская морская спасательная компания Sea Search-Armada. В Колумбии утверждают, что первыми обнаружили обломки корабля в 2015 году, а американцы заявляют, что нашли их еще в начале 1980-х.
Американская фирма готова начать судебную тяжбу. В качестве требований – 10 млрд долларов. Это около половины оценочной стоимости драгоценностей с корабля.
11 ноября самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США.