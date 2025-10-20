В Казахстане объединят все госприложения в единую цифровую экосистему

Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений, нацеленных на формирование единой цифровой экосистемы, развитие креативных индустрий, поддержку IT-стартапов и вузов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы государства озвучили, что государственным органам даны следующие поручения:

Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления Корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

Государственным органам и их подведомственным организациям в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды для граждан запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu.

Утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования – обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.

Кроме того, решением Цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта.

"Перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества", – добавили в пресс-службе.

Также в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp.

Интеграция, по данным специалистов, устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению.

"Утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании", – заявлено в официальном сообщении.

17 октября 2025 года вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании общественной палаты при Мажилисе рассказал о работе по введению биометрии в рамках Цифрового кодекса.