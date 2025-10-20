#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Наука и технологии

В Казахстане объединят все госприложения в единую цифровую экосистему

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:01 Фото: pexels
Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений, нацеленных на формирование единой цифровой экосистемы, развитие креативных индустрий, поддержку IT-стартапов и вузов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы государства озвучили, что государственным органам даны следующие поручения:

  • Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления Корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.
  • Государственным органам и их подведомственным организациям в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды для граждан запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu.
  • Утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования – обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.

Кроме того, решением Цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта.

"Перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества", – добавили в пресс-службе.

Также в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp.

Интеграция, по данным специалистов, устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению.

"Утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании", – заявлено в официальном сообщении.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:01
YouTube запускает обновленный видеоплеер по всему миру

17 октября 2025 года вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на заседании общественной палаты при Мажилисе рассказал о работе по введению биометрии в рамках Цифрового кодекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Без интернета и денег на счете: как казахстанцы смогут пользоваться eGov и Aitu
10:15, 27 августа 2025
Без интернета и денег на счете: как казахстанцы смогут пользоваться eGov и Aitu
Развитие креативной индустрии Казахстана: какие поручения дал премьер-министр
11:05, 18 марта 2025
Развитие креативной индустрии Казахстана: какие поручения дал премьер-министр
В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для ЧС, аналогов которой нет в СНГ
17:23, 30 июля 2025
В Казахстане создают единую цифровую радиосеть для ЧС, аналогов которой нет в СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: