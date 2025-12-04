Утверждены критерии отнесения цифрового актива к необеспеченному

Приказом заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития от 27 ноября 2025 года утверждены критерии отнесения цифрового актива к необеспеченному цифровому активу с фиксированной стоимостью и перечня необеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Критериями отнесения цифрового актива к необеспеченному цифровому активу с фиксированной стоимостью являются: наличие информации о стоимости цифрового актива в сопоставлении с одной или несколькими национальными валютами государств, обеспечивающими стабильность его стоимости;

среднесуточное отклонение рыночной стоимости цифрового актива не превышает +1% в течение последних 30 календарных дней на интернет-ресурсе coinmarketcap.com или бирже цифровых активов;

на интернет-ресурсе coinmarketcap.com или бирже цифровых активов; наличие информации о цифровом активе, включая сведения об активах, имущественных правах либо обязательствах, обеспечивающих данный цифровой актив, об эмитенте, а также о механизме поддержания стабильности цены цифрового актива;

наличие информации о рыночной капитализации, объемах торгов цифрового актива на интернет-ресурсе coinmarketcap.com;

отсутствие в отношении цифрового актива и (или) его эмитента судебных решений или предписаний об устранении выявленных нарушений уполномоченных органов РК. Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.

