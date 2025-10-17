#АЭС в Казахстане
Общество

Какой будет биометрия в банках – в Мажилисе проходит обсуждение

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:38 Фото: freepik
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 17 октября 2025 года на заседании общественной палаты при Мажилисе рассказал о работе по введению биометрии в рамках Цифрового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в данный момент часть банков проводит биометрическую идентификацию у себя.

"Но при первой регистрации они используют биометрическую идентификацию Национальной платежной корпорации – это дочерняя организация Нацбанка. Мы не говорим о том, чтобы тотально отключить биометрию во всех банках. Мы говорим о том, что первая идентификация должна проходить с применением Национальной биометрической платформы, и об интеграции их биометрических систем с национальной платформой при необходимости для передачи данных", – сказал Коняшкин.

По его словам, правила по использованию биометрии в финансовом секторе будут приниматься Нацбанком и АРФРР по согласованию с Минцифры.

"Уже в них будет прописано, в каких случаях будет применяться биометрия. Будем откровенны: другие представители депутатского сообщества выходили на нас с инициативой о том, чтобы всех перевести на единую биометрическую платформу. Мы же говорим о том, чтобы определить, в каких случаях к ней необходимо обращаться, чтобы мы были уверены, что гражданин действительно обращался за этой услугой. Есть банки, которые используют топовые передовые решения, а есть банки, которые используют решения намного хуже государственных", – отметил Коняшкин.

Ранее он поделился мнением по поводу внедрения цифрового "сотрудника" в Совет директоров "Самрук-Казына".

Азамат Сыздыкбаев
