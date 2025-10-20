#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Что говорят о человеке предпочтения в жанрах кино

предпочтения в жанрах кино связаны с особенностями личности, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 20:42 Фото: pixabay
В Индии провели опрос среди 300 студентов колледжей в возрасте от 20 до 23 лет, чтобы выяснить, может ли выбор фильма что-то рассказать о самом человеке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Cureus, молодые люди оценивали шесть жанров – приключения, драма, комедия, романтика, ужасы и детектив – от самого любимого до наименее предпочтительного, а также прошли стандартный тест на личностные черты.

Оценив результаты, эксперты заметили четкие взаимосвязи между типом фильмов и особенностями характера. Любители приключений оказались более экстравертными, энергичными и спонтанными. Поклонники драм чаще проявляли добросовестность и эмоциональную чувствительность, но были более интровертны и задумчивы.

Выяснилось, что комедии не показали связи ни с одной чертой личности – исследователи предполагают, что этот жанр нравится людям самых разных типов. Романтические фильмы предпочитали участники с более высоким уровнем уязвимости к стрессу и открытости к новому – эмоциональные и мечтательные, но менее общительные.

Отмечается, что фильмы ужасов неожиданно привлекали организованных и дружелюбных экстравертов, при этом таких зрителей отличала эмоциональная устойчивость. Поклонники детективов демонстрировали высокую открытость и любопытство, но меньшее стремление к социальной гармонии и порядку.

Специалисты предполагают, что понимание подобных закономерностей может в будущем найти применение в психодиагностике и даже кадровом отборе, но пока такие выводы требуют осторожности.

Ранее сообщалось, что казахстанское кино уверенно завоевывает мировые экраны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
