Добрые любят сладкое: что говорят вкусовые предпочтения о характере человека

Исследователи из Геттисбергского колледжа выяснили, что вкусовые предпочтения действительно влияют на характер человека, сообщает Zakon.kz.

Чтобы понять взаимосвязь, исследователи опросили жителей Китая, Германии, Мексики и США о том, какие закуски они выбирают и какими ключевыми характеристиками личности обладают.

Во всех четырех странах люди, любящие сладкое, как правило, оказывались более милыми, пишет команда под руководством Брайана П. Мейера в исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality.

"Связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса совпадает с терминами, которые иногда используются для описания добрых и приятных людей, а также людей, которых мы любим в некоторых культурах (например, "сладкий", "конфетка" и другие)", – говорится в публикации.

Ученые говорят, что полученные результаты могут объяснить, почему люди склонны описывать приятных им людей характеристиками, сходными со сладкими вкусами – милый, приятный, сладкий.

В общей сложности команда собрала 1629 участников – 373 из Китая, 471 из Германии, 400 из Мексики и 399 из США. Сначала они заполнили анкету, чтобы оценить личностные качества из пяти предложенных качеств – открытость, добросовестность, сговорчивость, экстраверсия и невротизм. Затем заполнили "шкалу предпочтений сладкого вкуса".

"В нем есть десять наименований (конфеты, карамель, шоколадный торт, мед, мороженое, кленовый сироп, груши, изюм, клубника и сахар), которые люди оценивают по шкале от одного (сильно не нравится) до шести (сильно нравится)", – пояснили исследователи.

Участников также попросили оценить свои предпочтения в отношении сладкой, кислой, соленой, горькой и острой пищи. Результаты показали, что у всех жителей стран приятность вкуса "значительно и положительно" коррелировала со сладкими вкусовыми предпочтениями.

"Результаты этого проекта показывают, что связь между приятностью и предпочтением сладкого вкуса существует в культурах, которые сильно различаются по социальным ценностям, нормам, обычаям, языкам и местоположению", – говорят исследователи.

Команда подчеркивает, что метафоры, обозначающие сладость, универсальны, так как употребление сладостей – универсальное удовольствие, более приятное, чем другие виды вкуса. Кроме того, вежливость и заботливость, по-видимому, эволюционно адаптируются как к отдельным людям, так и к обществу в целом по сравнению с такими чертами, как добросовестность или открытость, заключили исследователи.

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