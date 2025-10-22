#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Крупнейший взрыв произошел на Солнце – видео

Солнце, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:53 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 22 октября 2025 года, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН показали крупнейший взрыв, который произошел на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале лаборатории.

"Вот так вот это выглядит. Очень крупный взрыв на обратной стороне Солнца. Событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении, а потом произошло вот это. Для понимания масштаба, маленький кружок в центре – это Солнце диаметром 1,5 млн км. Размер Земли составляет менее 13 тыс. км".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По словам ученых, обратная сторона Солнца всего 10 дней назад была видимой стороной Солнца.

"Ни одного космического аппарата с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

18 октября 2025 года стало известно, что свыше 100 взрывов произошло на Солнце за неделю.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
