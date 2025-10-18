#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Наука и технологии

Свыше 100 взрывов произошло на Солнце за неделю

Солнце, вспышки, взрывы, магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 23:42 Фото: freepik
Активная область AR4246, находившаяся на видимой стороне Солнца с начала октября, завершает свое движение и уходит на обратную сторону звезды, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 18 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние дни она стала источником одной из самых бурных серий солнечных вспышек в текущем цикле.

С 10 октября область произвела более 100 вспышек, из них 25 класса M – это вспышки среднего уровня, способные вызывать магнитные возмущения на Земле. С 15 октября начались крупные выбросы солнечной плазмы, часть которых была направлена в сторону земной орбиты. Однако к этому моменту AR4246 уже сместилась с линии "Солнце – Земля", и только первый выброс мог задеть магнитосферу планеты.

Сейчас в центре области продолжаются взрывы: только за сегодня зафиксировано пять вспышек класса M. Несмотря на активность, угрозы для Земли они больше не представляют – события разворачиваются на полностью безопасном расстоянии.

Астрономы отмечают, что в телескопах и спутниковых наблюдениях явление выглядит "грандиозно и величественно" – вокруг области видны клубы солнечного дыма и огня.

По расчетам специалистов, через две недели, в начале ноября, AR4246 снова появится на видимой стороне Солнца – уже на противоположном, левом краю диска. Однако ученые предполагают, что к этому времени область, вероятно, будет ослаблена или полностью разрушена.

Ранее сообщалось, что магнитная буря обрушилась на Землю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Сильный взрыв произошел на Солнце
17:06, 18 декабря 2024
Сильный взрыв произошел на Солнце
Мощная вспышка произошла на Солнце
18:30, 09 октября 2025
Мощная вспышка произошла на Солнце
Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность
11:25, 29 августа 2025
Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: