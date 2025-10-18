Свыше 100 взрывов произошло на Солнце за неделю

Активная область AR4246, находившаяся на видимой стороне Солнца с начала октября, завершает свое движение и уходит на обратную сторону звезды, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 18 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние дни она стала источником одной из самых бурных серий солнечных вспышек в текущем цикле.

С 10 октября область произвела более 100 вспышек, из них 25 класса M – это вспышки среднего уровня, способные вызывать магнитные возмущения на Земле. С 15 октября начались крупные выбросы солнечной плазмы, часть которых была направлена в сторону земной орбиты. Однако к этому моменту AR4246 уже сместилась с линии "Солнце – Земля", и только первый выброс мог задеть магнитосферу планеты.

Сейчас в центре области продолжаются взрывы: только за сегодня зафиксировано пять вспышек класса M. Несмотря на активность, угрозы для Земли они больше не представляют – события разворачиваются на полностью безопасном расстоянии.

Астрономы отмечают, что в телескопах и спутниковых наблюдениях явление выглядит "грандиозно и величественно" – вокруг области видны клубы солнечного дыма и огня.

По расчетам специалистов, через две недели, в начале ноября, AR4246 снова появится на видимой стороне Солнца – уже на противоположном, левом краю диска. Однако ученые предполагают, что к этому времени область, вероятно, будет ослаблена или полностью разрушена.

Ранее сообщалось, что магнитная буря обрушилась на Землю.

