Ученые выступают против размещения четырех тысяч зеркал в космосе

Калифорнийский стартап Reflect Orbital ждет лицензию для вывода в космос огромного зеркала. Речь идет об орбитальной группировке из более чем четырех тысяч солнечных отражателей, которые увеличат выработку электроэнергии на Земле в утренние и вечерние часы, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявке в Федеральную комиссию по связи США (FCC), демонстрационный спутник EARENDIL-1 планируется запустить в апреле 2026 года. На орбите он раскроет зеркало размером 18 на 18 метров, чтобы показать, как можно направлять солнечный свет на выбранные участки поверхности Земли. Ранее Reflect Orbital получила от ВВС США грант на 1,25 млн долларов в рамках программы SBIR.

В будущем компания намерена предоставлять "солнечный свет по запросу" – освещая платные зоны после заката и до рассвета, тем самым фактически продлевая день.

Создатели проекта обещают, что их зеркала помогут увеличить производство чистой энергии в часы пикового спроса, улучшат рост сельхозкультур, заменят городское освещение, обеспечат аварийную подсветку в зонах бедствий и даже позволят "работать по ночам".

К 2030 году Reflect Orbital планирует создать группировку из четырех тысяч аппаратов на солнечно-синхронной орбите – вдоль линии терминатора, разделяющей день и ночь. По словам компании, идея уже вызвала интерес у коммерческих и государственных партнеров, проект полностью профинансирован, а заявку на участие подали более 250 тысяч потенциальных клиентов.

Однако астрономы и экологи бьют тревогу. Они предупреждают, что такие зеркала приведут к росту светового загрязнения и негативно скажутся на экосистемах.

Астроном Джон Берентайн из обсерватории Сильверадо-Хиллс отметил, что отраженный луч будет примерно в четыре раза ярче Луны и не может быть мгновенно выключен, что осветит не только целевую зону, но и окрестности. Это, по его словам, повлияет на поведение животных и насекомых, а также затруднит астрономические наблюдения.

"Основная цель проекта – сделать небо ярче и продлить день, а для астрономии это катастрофа", – сказал заместитель директора Королевского астрономического общества Великобритании Роберт Мэсси.

В Reflect Orbital утверждают, что внимательно относятся к этим опасениям. По словам представителей компании, отражение света будет строго локализованным – участок площадью около пяти квадратных километров будет освещаться лишь короткое время, после чего зеркало изменит ориентацию и перестанет отражать свет на Землю.

