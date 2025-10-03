Спутники засекли скрытую геологическую аномалию старше 20 тысяч лет

Обсерватория Земли NASA запечатлела скрытое геологическое сокровище в Бостонской гавани, США. Речь идет об островах-друмлинах, которые образовались более 20 тысяч лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, друмлины – это вытянутые холмы, образованные ледниками. В Бостонской гавани они сформировались во время Висконсинского оледенения, когда ледники продвигались через нынешние территории Бостона, откладывая осадки и формируя ландшафт.

В Бостонской гавани они примечательны тем, что частично погружены под воду. Это единственное место в Северной Америке, где поля таких холмов были обнаружены под поверхностью моря.

По словам ученых, эти друмлины одновременно сохраняют ледниковую историю и являются живой лабораторией для изучения эволюции земных систем. Погруженный характер этих холмов делает их важными объектами для понимания взаимосвязи оледенения и климатических изменений.

Эти холмы входят в состав Национального и Государственного парка островов Бостонской гавани, который посвящен сохранению природной красоты и истории региона. В них существуют разнообразные экосистемы: солончаки, приливные лагуны и леса лиственных деревьев. Они обеспечивают важные среды обитания для морской и наземной флоры, а также фауны, птиц и амфибий.

