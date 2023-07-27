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Более 250 тысяч иностранцев посетили Казахстан с начала лета

Более 250 тысяч иностранцев посетили Казахстан с начала лета Фото: pixabay
С начала летнего туристического сезона в Казахстане побывали не менее 250 тысяч иностранцев. Речь идет о туристах, которые останавливались в гостиницах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК 27 июля, с 1 июня по 23 июля 2023 года в казахстанских гостиницах останавливались 250 468 иностранцев. На самом деле зарубежных туристов может быть и больше – в статистике не учитывали приезжих, которые гостили у родственников или арендовали квартиры посуточно.

В министерстве отметили, что с начала текущего туристического сезона число иностранцев, отдыхающих в Казахстане, уже более чем втрое превысило показатель за аналогичный прошлогодний период (77 645). 72% от общего количества иностранных туристов (180 тысяч) составляют граждане стран СНГ.

В то же время в Казахстан стали чаще приезжать туристы из дальнего зарубежья. Вырос турпоток из Монголии (в 11,6 раза), Китая (в 8,5 раза), Индии (в 4,7 раза), Южной Кореи (в 3,8 раза), Ирана (в 3,8 раза), Германии (втрое) и США (в 2,2 раза).


"Основными направлениями отдыха иностранных туристов в стране являются город Алматы (77 308 туристов с 1 июня по 23 июля), город Астана (38 463 туриста), Алматинская область (19 049 туристов) и Мангистауская область (15 062 туриста)", – отметили в министерстве.

О том, что туристу привезти с собой из Казахстана, можно прочесть здесь.

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