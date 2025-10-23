Во время операции на головном мозге англичанка играла на кларнете

65-летняя Дениз Бейкон из английского города Кроуборо сыграла на кларнете во время операции на мозге, сообщает Zakon.kz.

Четырехчасовую операцию провели в госпитале Королевского колледжа Лондона. На протяжении всей процедуры Бейкон оставалась в сознании, пишет Daily Mail. Она получила лишь местную анестезию для обезболивания кожи головы и черепа.

Во время операции женщине имплантировали электроды в мозг, что дало мгновенный результат. Пациентке стало гораздо проще играть на кларнете.

"Когда электроды были установлены в левой части мозга Дениз, ток включили, и мы сразу заметили улучшение движений руки с правой стороны. То же самое произошло с левой рукой, когда мы имплантировали электроды в правую часть мозга", – поделился подробностями операции нейрохирург Кейумарс Ашкан.

Так как пациентка заядлая кларнетистка, ей предложили принести инструмент в операционную, чтобы проверить, улучшится ли ее способность играть. К слову, это было одной из главных целей операции.

"Мы были в восторге, увидев мгновенное улучшение ее движений и, соответственно, способности играть, как только стимуляция была подана в мозг", – отметил проводивший операцию нейрохирург.

Patient with Parkinson's disease plays clarinet during brain procedure at London hospital pic.twitter.com/en2vpRRfaA — The Associated Press (@AP) October 23, 2025

Перенесший сердечный приступ 64-летний аргентинский политик умер в прямом эфире предвыборных дебатов.