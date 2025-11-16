#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Что происходит в мозге при тревоге: специалисты обнаружили важную подсказку

ученые нашли химический след тревоги, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 01:21 Фото: pixabay
Международная группа специалистов во время изучения пациентов с тревожными расстройствами выявила, что у них в коре головного мозга стабильно снижено содержание холина – незаменимого нутриента, участвующего в работе нейронов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Molecular Psychiatry, холин не синтезируется в достаточном количестве организмом, поэтому большая часть поступает с пищей. В частности, снижение холина замечалось у пациентов с паническими атаками.

"Тревожные расстройства – самые частые психические болезни в США, ими страдает около 30% взрослых". Они могут серьезно ухудшать качество жизни, и многие пациенты не получают достаточного лечения", – рассказал профессор Калифорнийского университета в Дейвисе Ричард Мэддок.

Специалисты обработали данные 25 работ, включавших 370 человек с тревожными расстройствами и 342 – без диагноза. Во всех случаях использовался метод, позволяющий измерять концентрацию метаболитов в отдельных зонах мозга.

Согласно опубликованным результатам, уровень холинсодержащих соединений у пациентов был ниже примерно на 8%. Самое выраженное снижение наблюдалось в префронтальной коре – участке, отвечающем за принятие решений, контроль эмоций и реакцию на стресс.

"Восемь процентов звучат скромно, но в биохимии мозга это значимая разница", – отметил Мэддок.

Эксперты также увидели снижение уровня N-ацетиласпартата – маркера здоровья нейронов, что может указывать на более широкие изменения в работе нервных клеток у людей с тревожностью.

Исследователи предполагают, что постоянная гиперактивация "режима тревоги" – состояния боязни и ожидания угрозы – увеличивает энергетические потребности мозга. Это может приводить к росту расхода холина и постепенному его истощению.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю "планетарного масштаба".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
