Наука и технологии

Кто получил госпремии в области науки и техники: Токаев подписал указ

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2025 года подписал указ о присуждении государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники им. аль-Фараби, гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы, сообщает Zakon.kz.

Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники им. аль-Фараби присуждена:

1) за работу на тему "Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан":

  • Абсаметову Малису Кудысовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", доктору геолого-минералогических наук, профессору;
  • Аязбаеву Рахматулле – генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология";
  • Кульдееву Ержану Итеменовичу – проректору по науке и корпоративному развитию некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева", кандидату технических наук, профессору;
  • Муртазину Ермеку Жамшитовичу – заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", кандидату геолого-минералогических наук;
  • Смоляру Владимиру Александровичу – главному научному сотруднику лаборатории региональной гидрогеологии и геоэкологии товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", кандидату геолого-минералогических наук;

2) за работу на тему "Разработка экологической безопасной вакуум-термической технологии и организация промышленного производства марочного селена из некондиционного сырья цветной металлургии":

  • Кенжалиеву Багдаулету Кенжалиевичу – генеральному директору – председателю правления акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических наук, профессору;
  • Володину Валерию Николаевичу – главному научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических и физико-математических наук, профессору;
  • Оспанову Ержану Арыстанбековичу – директору департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", доктору технических наук;
  • Требухову Сергею Анатольевичу – заместителю генерального директора, ведущему научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", кандидату технических наук, профессору;
  • Шахалову Александру Александровичу – начальнику управления комплексной переработки техногенного сырья департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс".

Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы присуждена:

1) за работу на тему "Серийное издание "Материалы и исследования по археологии Казахстана":

  • Самашеву Зайнолле – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт археологии им. А.Х. Маргулана", доктору исторических наук, профессору;

2) за работу на тему "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XV – XIX веков":

  • Сыдыкназарову Мухит-Ардагеру Каржаубайулы – директору Научно-исследовательского института современных исследований некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева", кандидату филологических наук, доктору философии (PhD), профессору.

Президент трогательно поздравил Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
