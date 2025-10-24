Кто получил госпремии в области науки и техники: Токаев подписал указ

Президент Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2025 года подписал указ о присуждении государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники им. аль-Фараби, гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы, сообщает Zakon.kz.

Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники им. аль-Фараби присуждена: 1) за работу на тему "Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан": Абсаметову Малису Кудысовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", доктору геолого-минералогических наук, профессору;

– директору товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", доктору геолого-минералогических наук, профессору; Аязбаеву Рахматулле – генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология";

– генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология"; Кульдееву Ержану Итеменовичу – проректору по науке и корпоративному развитию некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева", кандидату технических наук, профессору;

– проректору по науке и корпоративному развитию некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева", кандидату технических наук, профессору; Муртазину Ермеку Жамшитовичу – заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", кандидату геолого-минералогических наук;

– заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", кандидату геолого-минералогических наук; Смоляру Владимиру Александровичу – главному научному сотруднику лаборатории региональной гидрогеологии и геоэкологии товарищества с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", кандидату геолого-минералогических наук; 2) за работу на тему "Разработка экологической безопасной вакуум-термической технологии и организация промышленного производства марочного селена из некондиционного сырья цветной металлургии": Кенжалиеву Багдаулету Кенжалиевичу – генеральному директору – председателю правления акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических наук, профессору;

– генеральному директору – председателю правления акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических наук, профессору; Володину Валерию Николаевичу – главному научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических и физико-математических наук, профессору;

– главному научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", доктору технических и физико-математических наук, профессору; Оспанову Ержану Арыстанбековичу – директору департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", доктору технических наук;

– директору департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", доктору технических наук; Требухову Сергею Анатольевичу – заместителю генерального директора, ведущему научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", кандидату технических наук, профессору;

– заместителю генерального директора, ведущему научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества "Институт металлургии и обогащения", кандидату технических наук, профессору; Шахалову Александру Александровичу – начальнику управления комплексной переработки техногенного сырья департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс". Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы присуждена: 1) за работу на тему "Серийное издание "Материалы и исследования по археологии Казахстана": Самашеву Зайнолле – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт археологии им. А.Х. Маргулана", доктору исторических наук, профессору; 2) за работу на тему "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XV – XIX веков": Сыдыкназарову Мухит-Ардагеру Каржаубайулы – директору Научно-исследовательского института современных исследований некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева", кандидату филологических наук, доктору философии (PhD), профессору. Материал по теме Президент трогательно поздравил Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики.

