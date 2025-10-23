#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.11
623.51
6.61
Культура и шоу-бизнес

Президент трогательно поздравил Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности

Толкын Забирова, Касым-Жомарт Токаев, поздравления, юбилей , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 22:35 Фото: МКИ РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление заслуженному деятелю Казахстана, известной эстрадной и оперной певице Толкын Забировой по случаю юбилея ее творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации.

Юбилейный концерт артистки под названием "Өмірге ғашықпын" состоялся в столичном Дворце мира и согласия. В мероприятии приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева, которая зачитала поздравление от имени главы государства.

Президент отметил, что Забирова является одной из ярчайших представительниц отечественного искусства, обладающая неповторимым тембром и высоким профессионализмом.

"Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением отечественных и мировых оперных произведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неустанный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства страны", – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

В концертной программе прозвучали авторские, казахские, современные и зарубежные композиции, включая "Вечную любовь", Adagio, Per Amore, "Қара маған қара", "Өмірге ғашықпын", "Сен үшін", "Бұлбұл әні" и другие.

Ранее, в 2024 году, Толкын Забирова была награждена орденом "Парасат" за вклад в развитие казахстанской культуры.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана направил теплое поздравление новому премьеру Японии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Толкын Забирова опубликовала фото с повзрослевшим сыном
14:04, 09 февраля 2024
Толкын Забирова опубликовала фото с повзрослевшим сыном
Президент Туркменистана поздравил Токаева с юбилеем
11:05, 17 мая 2023
Президент Туркменистана поздравил Токаева с юбилеем
Токаев поздравил президента Венгрии с Днем Святого Иштвана
11:23, 20 августа 2025
Токаев поздравил президента Венгрии с Днем Святого Иштвана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: