Президент трогательно поздравил Толкын Забирову с юбилеем творческой деятельности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление заслуженному деятелю Казахстана, известной эстрадной и оперной певице Толкын Забировой по случаю юбилея ее творческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации.

Юбилейный концерт артистки под названием "Өмірге ғашықпын" состоялся в столичном Дворце мира и согласия. В мероприятии приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева, которая зачитала поздравление от имени главы государства.

Президент отметил, что Забирова является одной из ярчайших представительниц отечественного искусства, обладающая неповторимым тембром и высоким профессионализмом.

"Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением отечественных и мировых оперных произведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неустанный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства страны", – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

В концертной программе прозвучали авторские, казахские, современные и зарубежные композиции, включая "Вечную любовь", Adagio, Per Amore, "Қара маған қара", "Өмірге ғашықпын", "Сен үшін", "Бұлбұл әні" и другие.

Ранее, в 2024 году, Толкын Забирова была награждена орденом "Парасат" за вклад в развитие казахстанской культуры.

