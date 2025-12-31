Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 декабря 2025 года, подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
Официальный документ опубликовала пресс-служба Акорды, также разместив приложение к настоящему распоряжению.
Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2025 году
Деятели литературы
- Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат Государственной премии.
- Ақсұңқар Серік – 1950 года рождения, поэт, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
- Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной молодежной премии "Дарын".
- Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
- Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат Государственной премии.
- Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
- Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш" и Государственной премии.
- Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Елгондинова Заида – 1947 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
- Джаганова Алтыншаш – 1945 года рождения, поэтесса, драматург, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Жайлыбай Ғалым – 1958 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат международной литературной премии "Алаш" и Государственной премии.
- Жангалиев Толеген – 1950 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов "Отан", "Барыс" І и III степени, "Парасат" и "Құрмет".
- Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет".
- Қабышұлы Ғаббас – 1935 года рождения, сатирик, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Куатов Даурен – 1973 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат премии писателей тюркского мира международной организации ТЮРКСОЙ.
- Муканова Роза – 1964 года рождения, драматург, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии.
- Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат Государственной премии.
- Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
- Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
- Рахимжанова Айзада – 1991 года рождения, поэтесса, призер республиканских поэтических конкурсов.
- Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
- Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии "Алаш".
- Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Epi", кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы".
- Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
- Шапай Тұрсынжан – 1957 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
Деятели искусства
- Айтуаров Ерлан – 1950 года рождения, живописец, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Асылханов Ермек – 1951 года рождения, художник-дизайнер, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
- Ахметова Шайза – 1948 года рождения, актриса, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
- Аспетова Кульжахан – 1946 года рождения, актриса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
- Әбілтай Шәміл – 1948 года рождения, кюйши-домбрист, кавалер ордена "Барыс" II степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалер орденов "Парасат" и "Достық" ІІ степени, лауреат Государственной премии.
- Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии.
- Балаев Геннадий – 1940 года рождения, актер, кавалер ордена "Парасат", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
- Беккулова Айжан – 1954 года рождения, ремесленница, кавалер ордена "Құрмет".
- Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет".
- Бубэ Нэлли – 1949 года рождения, художница, награждена почетной медалью международной организации ТЮРКСОЙ.
- Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан", "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза "Лучшая актриса Азии" Азиатской киноакадемии, Премии "Ника" Российской академии кинематографического искусства.
- Жайымов Айткали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық әртісі".
- Жаканов Илья – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалер орденов "Отан" и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
- Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Барыс" III степени, "Парасат" и "Достық" II степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
- Жанпеисова Лариса – 1947 года рождения, живописец.
- Жолжаксынов Досхан – 1951 года рождения, актер, кинорежиссер, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
- Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Кесоглу Пантелей – 1955 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Достық" II степени и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
- Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена "Парасат".
- Крымская Валерия – 1942 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Достық" II степени.
- Калиламбекова Хорлан – 1944 года рождения, певица, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
- Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина.
- Касымов Куандык – 1957 года рождения, актер, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
- Кыдырбек Балнур – 1955 года рождения, композитор, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
- Ли Камилла – 1944 года рождения, искусствовед, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Максим Екатерина – 1990 года рождения, актриса, кавалер ордена "Достық" II степени.
- Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Молдағали Фархат – 1993 года рождения, режиссер, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат государственной молодежной премии "Дарын".
- Мудряк Мария – 1994 года рождения, оперная певица, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
- Мукатаева Алтыншаш – 1991 года рождения, певица, награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".
- Мухамедкызы Майра – 1969 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
- Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат".
- Недлина Валерия – 1982 года рождения, музыковед, музыкальный критик.
- Нұрбек Алтынай – 1985 года рождения, актриса, награжденаимедалью "Шапағат".
- Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
- Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов "Барыс" I и II степени, "Парасат".
- Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Парасат" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии.
- Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
- Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена "Парасат".
- Рахманова Махинур – 1948 года рождения, актриса.
- Султанғазы Бәзіл – 1998 года рождения, актер, режиссер.
- Томанов Мухангали – 1973 года рождения, режиссер, кавалер ордена "Құрмет".
- Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
