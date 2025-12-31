#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 10:30 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 декабря 2025 года, подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликовала пресс-служба Акорды, также разместив приложение к настоящему распоряжению.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2025 году

Деятели литературы

  • Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат Государственной премии.
  • Ақсұңқар Серік – 1950 года рождения, поэт, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
  • Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной молодежной премии "Дарын".
  • Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" II степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
  • Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат Государственной премии.
  • Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
  • Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш" и Государственной премии.
  • Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Елгондинова Заида – 1947 года рождения, поэтесса, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
  • Джаганова Алтыншаш – 1945 года рождения, поэтесса, драматург, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Жайлыбай Ғалым – 1958 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат международной литературной премии "Алаш" и Государственной премии.
  • Жангалиев Толеген – 1950 года рождения, поэт, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов "Отан", "Барыс" І и III степени, "Парасат" и "Құрмет".
  • Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена "Құрмет".
  • Қабышұлы Ғаббас – 1935 года рождения, сатирик, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы", лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Куатов Даурен – 1973 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", лауреат премии писателей тюркского мира международной организации ТЮРКСОЙ.
  • Муканова Роза – 1964 года рождения, драматург, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии.
  • Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат Государственной премии.
  • Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық жазушысы".
  • Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
  • Рахимжанова Айзада – 1991 года рождения, поэтесса, призер республиканских поэтических конкурсов.
  • Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, ученый, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Государственной премии.
  • Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии "Алаш".
  • Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Epi", кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы".
  • Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
  • Шапай Тұрсынжан – 1957 года рождения, писатель, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

Деятели искусства

  • Айтуаров Ерлан – 1950 года рождения, живописец, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Асылханов Ермек – 1951 года рождения, художник-дизайнер, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
  • Ахметова Шайза – 1948 года рождения, актриса, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
  • Аспетова Кульжахан – 1946 года рождения, актриса, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
  • Әбілтай Шәміл – 1948 года рождения, кюйши-домбрист, кавалер ордена "Барыс" II степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалер орденов "Парасат" и "Достық" ІІ степени, лауреат Государственной премии.
  • Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена "Құрмет", лауреат Государственной премии.
  • Балаев Геннадий – 1940 года рождения, актер, кавалер ордена "Парасат", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
  • Беккулова Айжан – 1954 года рождения, ремесленница, кавалер ордена "Құрмет".
  • Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Құрмет".
  • Бубэ Нэлли – 1949 года рождения, художница, награждена почетной медалью международной организации ТЮРКСОЙ.
  • Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов "Отан", "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза "Лучшая актриса Азии" Азиатской киноакадемии, Премии "Ника" Российской академии кинематографического искусства.
  • Жайымов Айткали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена "Парасат", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық әртісі".
  • Жаканов Илья – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері", кавалер орденов "Отан" и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижер, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
  • Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актер, кавалер орденов "Барыс" III степени, "Парасат" и "Достық" II степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
  • Жанпеисова Лариса – 1947 года рождения, живописец.
  • Жолжаксынов Досхан – 1951 года рождения, актер, кинорежиссер, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
  • Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Кесоглу Пантелей – 1955 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" I степени, "Достық" II степени и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
  • Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена "Парасат".
  • Крымская Валерия – 1942 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Достық" II степени.
  • Калиламбекова Хорлан – 1944 года рождения, певица, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
  • Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина.
  • Касымов Куандык – 1957 года рождения, актер, кавалер ордена "Құрмет", награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
  • Кыдырбек Балнур – 1955 года рождения, композитор, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", лауреат Государственной премии.
  • Ли Камилла – 1944 года рождения, искусствовед, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Максим Екатерина – 1990 года рождения, актриса, кавалер ордена "Достық" II степени.
  • Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов "Барыс" I степени и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Молдағали Фархат – 1993 года рождения, режиссер, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", лауреат государственной молодежной премии "Дарын".
  • Мудряк Мария – 1994 года рождения, оперная певица, обладатель почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
  • Мукатаева Алтыншаш – 1991 года рождения, певица, награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".
  • Мухамедкызы Майра – 1969 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Құрмет", обладатель почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
  • Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена "Парасат".
  • Недлина Валерия – 1982 года рождения, музыковед, музыкальный критик.
  • Нұрбек Алтынай – 1985 года рождения, актриса, награжденаимедалью "Шапағат".
  • Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов "Барыс" III степени и "Парасат", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.
  • Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов "Барыс" I и II степени, "Парасат".
  • Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актер, кавалер орденов "Отан", "Барыс" I степени, "Парасат" и "Достық" I степени, лауреат Государственной премии.
  • Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет", обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі".
  • Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена "Парасат".
  • Рахманова Махинур – 1948 года рождения, актриса.
  • Султанғазы Бәзіл – 1998 года рождения, актер, режиссер.
  • Томанов Мухангали – 1973 года рождения, режиссер, кавалер ордена "Құрмет".
  • Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов "Отан" и "Барыс" I степени, обладатель почетного звания "Қазақстанның халық әртісі", лауреат Государственной премии.

Ранее Токаев направил обращение к главам государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю начала председательства Казахстана в организации. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
