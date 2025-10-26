#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Почему страх заразителен для человека

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 08:23 Фото: pixabay
Психолог Араш Джаванбах заявил о том, что страх передается от человека к человеку, и, если вы находитесь рядом с людьми, которые чувствуют испуг, вы тоже можете почувствовать тревогу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Science, активизация миндалины в мозге вызывает реакцию гиппокампа и выброс адреналина, что ускоряет сердцебиение и дыхание и подготавливает организм к действию.

Джаванбах подчеркнул, что страх – это инстинкт выживания, который развивался преимущественно для защиты от физических угроз. Когда один человек боится хищника, остальные обращают внимание и реагируют, даже если сами угрозу напрямую не воспринимают.

Психиатр Яцек Дебиек отметил, что копирование эмоций помогает людям лучше понимать друг друга. Кроме того, исследования показывают, что страх может возникнуть просто от наблюдения за реакцией других на стрессовые стимулы, и даже быстрые мелькания испуганных лиц активируют миндалину, что свидетельствует о бессознательном распространении страха.

По его словам, у человека страх передается в основном через зрение и слух, а у животных – через запахи и звуковые сигналы. Ученые также показали, что люди могут "чувствовать" страх через запах. Эксперименты с потом людей перед прыжком с парашюта выявили, что запах пота активирует миндалину, вызывая эмоциональную реакцию у тех, кто его ощущает.

Согласно данным издания, не все реагируют одинаково на чужой страх. Специалисты говорят, что генетика, прошлый опыт и уровень эмпатии влияют на реакцию: менее эмпатичные люди ощущают слабый страх, тогда как более эмпатичные могут испытывать его интенсивнее. Люди с профессиональными знаниями или опытом иногда чувствуют меньше страха, видя панику окружающих.

Джаванбах уточнил, что биологическая предрасположенность тоже играет роль: потомки людей, переживших катастрофы или войны, могут быть более чувствительны к опасности. Например, потомки жертв холокоста проявляют повышенную бдительность и часто быстрее реагируют на потенциальные угрозы.

Обучение страху у других, пишет издание, помогает выживать при реальных опасностях, но в повседневной жизни страх часто распространяется в ситуациях, которые не являются опасными, например, на собеседовании или первом свидании. Поэтому эмоции могут передаваться от человека к человеку, усиливая тревогу в коллективе или среди близких.

Ранее сообщалось, почему важно уметь отказывать и как делать это без чувства вины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
