Мама тоже человек: способы быстро восстановиться и душой, и телом

Каждая работающая мама просыпается уже с чувством усталости. Психолог Валентина Паевская поделилась привычками, которые помогут вернуть моральные и физические ресурсы мамам, сообщает Zakon.kz

Усталость мамы забирает энергию не только у нее, но и у всей семьи. Но чтобы вернуть ресурсы и снова чувствовать себя живой и сильной реально, достаточно внедрить несколько простых привычек в ежедневную жизнь, говорит психолог в беседе с изданием Доктор Питер.

Начинайте день с душа

Чистая голова – это залог бодрости. Даже если вы обычно моете голову не каждый день, сейчас стоит нарушить привычку. Душ помогает проснуться, почувствовать свежесть, а мытая голова разгружает мысли.

Надевайте чистую одежду каждый день

Даже простая смена одежды влияет на психологическое состояние. Чистая и аккуратная одежда помогает почувствовать себя ухоженной и собранной, а значит, прибавляет уверенности. Пусть это даже будет майка под свитером, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортнее.

Радуйте себя

Маникюр, педикюр, новая стрижка или просто уход за волосами – это все способы вернуть чувство контроля и уверенности. Даже минимальные изменения внешности помогают чувствовать себя лучше.

Домашние СПА-процедуры

Маски для лица, скрабы, пилинги, ароматные средства дарят ощущение заботы о себе, расслабления и внутренней гармонии. Уделяйте время себе.

Движение каждый день

Необязательно записываться в спортзал и тягать железо. Зарядка по утрам, прогулка на свежем воздухе, танцы под любимую музыку или йога. Абсолютно любые движения помогают восстановить силы и улучшить настроение.

Маленькие моменты радости

Чашка любимого чая, книга, любимая песня – посвятите себе хотя бы несколько минут каждый день. Эти маленькие моменты помогают восстановиться и вернуться к делам с новыми силами.

Эти привычки просты, но реально работают. Начните с малого и вскоре почувствуете, как энергия возвращается, а семья снова получает маму, полную сил и вдохновения.

