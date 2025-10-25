#АЭС в Казахстане
Советы

Почему важно уметь отказывать и как делать это без чувства вины

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 17:35 Фото: freepik
Отказать – не значит обидеть. Но для многих это по-прежнему тяжело. Мы боимся показаться грубыми, потерять расположение коллег или друзей, выглядеть эгоистами. В итоге берем на себя лишнее, устаем и злимся – чаще всего на самих себя. Как с этим справиться – читайте на Zakon.kz.

Психологи отмечают: привычка постоянно соглашаться часто формируется в детстве. Ребенку внушают, что он должен быть "удобным" и "хорошим", чтобы его любили. Повзрослев, мы продолжаем бояться отказа как чего-то плохого, будто честность делает нас хуже. Но постоянное "да" истощает и физически, и эмоционально.

Когда человек берет на себя больше, чем может, он не становится добрее – он становится уставшим. Возникает раздражение, снижается концентрация, появляется чувство вины за то, что не справился. В результате страдают и дела, и отношения.

Как советуют специалисты, умение отказывать – это не черта характера, а навык, которому можно научиться. Важно помнить, что отказ – не проявление холодности, а способ сохранить уважение к себе и к другим. Честное "нет" помогает избежать недопонимания и учит окружающих воспринимать вас как человека с четкими границами.

Как говорить "нет" без вины?

  • Спокойно и коротко. Без оправданий и длинных объяснений.
  • С благодарностью: "Спасибо, что подумали обо мне, но сейчас не смогу".
  • С альтернативой, если это уместно: "Я не успею сегодня, но могу помочь завтра".

Психологи подчеркивают: границы нужны не для того, чтобы отдаляться, а чтобы оставаться собой. Когда человек говорит "нет" спокойно, он сохраняет энергию для тех дел и людей, которые действительно важны.

Ранее мы писали о том, какие болезни обостряются поздней осенью и что поможет с ними справиться.

Айсулу Омарова
