Наука и технологии

Ученые открыли в Греции таинственное подземное озеро возрастом 800 тысяч лет

Вода, камень, свет, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 03:30 Фото: pixabay
Ученые в Греции нашли под заливом Средиземного моря подземное пресное озеро, возраст которого составляет 800 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает агентство АМНА, ученые из Мальты и Италии установили, что значительное снижение уровня моря в ледниковые периоды способствовало проникновению дождевой и речной воды в подводные отложения, часть которых сохранилась до настоящего времени.

По данным исследования, озеро располагается на глубине от 20 до 600-700 метров под морским дном Коринфского залива.

Исследователи использовали междисциплинарный подход, сочетая высококачественные сейсмические данные с гидрогеологическим моделированием, чтобы изучить распределение воды под морским дном. Этот комплекс методов позволил определить вероятные зоны скопления воды и пути ее перемещения на протяжении времени.

Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому картирование мест залегания подземных вод и понимание того, как геологические структуры их сохраняют, может помочь государству получить более полное представление о состоянии недр.

Ранее ученые выяснили, откуда на Земле появилась вода.

Аксинья Титова
