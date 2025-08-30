Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"

Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году. Возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании для Journal of Human Evolution, местный житель нашел череп Петралоны приросшим к стене пещеры еще в 1960 году.

Фото: archaeologymag

Помимо этого, на находке присутствовал характерный торчащий сверху наконечник в виде рога, который оказался сформированным за сотни тысяч лет сталагмитом.

"Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", – говорится в тексте.

Специалисты пришли к выводу, что именно тысячелетний нарост стал единственным ключом к определению истинного возраста исторической окаменелости.

Обладатель этого черепа, вероятно, жил в Европе по соседству с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей – Homo heidelbergensis, которая была еще более примитивной. Тем не менее, точно установить этот факт пока не получилось, признаются авторы статьи.

