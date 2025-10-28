Ученые выяснили, как майя веками предсказывали солнечные затмения

Цивилизация майя, существовавшая в Центральной Америке, известна своими глубокими познаниями в астрономии и математике. Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в журнале Science Advances. В публикации говорится, что майя создали точные календари и вели подробные записи о небесных событиях. Один из самых известных сохранившихся документов – Дрезденский кодекс, содержащий таблицу для предсказания затмений. Она охватывает период 405 лунных месяцев.

Долгое время исследователи не могли полностью объяснить внутреннюю структуру этой таблицы и механизм, который позволял майя сохранять ее точность на протяжении веков.

Фото: John Justeson et. al/Science Advances

Авторы новой научной работы предоставили недостающие детали в понимании астрономических методов майя. Ученые проанализировали структуру таблицы затмений из Дрезденского кодекса. С помощью математического моделирования и статистических методов ученые показали, что длина таблицы в 405 лунных месяцев – или 11 960 дней – выбрана не случайно.

Этот промежуток времени почти идеально совпадает с 46 циклами 260-дневного священного календаря майя. А модель для предсказания затмений выросла непосредственно из системы отслеживания лунных фаз и гармонизации разных календарей.

Исследование также раскрыло секрет многовековой точности этих прогнозов. Ранее считалось, что по окончании одной таблицы майя просто создавали новую. На самом деле они использовали систему наложения таблиц друг на друга.

Вместо того чтобы начинать новую таблицу с конечной даты предыдущей, они "сбрасывали" ее, устанавливая новую начальную точку за 223 или 358 месяцев до финала старой. Такой подход позволял корректировать астрономические погрешности, которые накапливались с течением времени.

В анализ вошли все затмения, которые можно было наблюдать на территории майя с 350 по 1150 год нашей эры. Моделирование показало, что предложенная система с пересекающимися таблицами позволяла предсказать каждое видимое солнечное затмение на протяжении более чем 700 лет.

Таким образом, таблица затмений майя изначально служила общим лунным календарем, который был синхронизирован со священным 260-дневным циклом.

