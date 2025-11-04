#Народный юрист
Наука и технологии

Ученые выяснили, что в прошлом Вселенная была горячее

Космос, звезды, снимок, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 06:59 Фото: CFHT/MegaCam/PAndAS
Японские астрономы из Университета Кэйо с высокой точностью определили температуру Вселенной, существовавшей семь миллиардов лет назад. Оказалось, что тогда она была почти вдвое горячее, чем сегодня, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы на сайте университета (Keio University). В нем говорится, что для расчетов использовались данные радиотелескопа ALMA – Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки в Чили.

Это крупнейший в мире комплекс радиотелескопов, расположенный на высоте более пяти тысяч метров в пустыне Атакама, где сухой воздух позволяет особенно точно фиксировать слабые сигналы из глубин космоса.

Ученые проанализировали свет квазара – чрезвычайно яркого источника энергии в центре далекой галактики, который питается за счет сверхмассивной черной дыры. Проходя через межгалактическое пространство, это излучение взаимодействует с космическим микроволновым фоном – слабым "эхом" Большого взрыва, сохранившимся во всех направлениях Вселенной.

Изменения в спектре света позволили вычислить температуру этого фонового излучения в тот период. Она составила 5,13 К (на 5,13 градуса выше абсолютного нуля) с погрешностью ±0,06 К. Для сравнения, сегодня температура микроволнового фона равна 2,7 К, то есть примерно –270,45 °C.

По словам ученых, это самое точное измерение, когда-либо полученное на таком промежуточном расстоянии в истории Вселенной. Полученные данные также заполняют пробел между ранними и современными измерениями и подтверждают, что процесс охлаждения Вселенной идет именно так, как предсказывает Стандартная космологическая модель.

Ранее астрофизики выяснили, что у Земли до 2083 года будет новая мини-луна.

Аксинья Титова
