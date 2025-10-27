#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрономы нашли "строительные блоки" жизни за пределами нашей галактики

Город, спутниковое изображение, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 08:34 Фото: unsplash
Астрономы зафиксировали в ледяной оболочке вокруг молодой звезды ST6 в Большом Магеллановом Облаке органические соединения, ранее не встречавшиеся в замороженном виде за пределами нашей галактики, сообщает Zakon.kz.

По данным одного из самых престижных вузов Европы UniversiteitLeiden, cреди них – этанол, ацетальдегид, метилформиат и уксусная кислота. Последняя до сих пор наблюдалась в космосе только в газообразной форме.

Наблюдения проводились с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", который и заметил спектральные отпечатки веществ в инфракрасном диапазоне. Это позволило ученым уверенно идентифицировать молекулы, образовавшиеся на поверхности космической пыли – в тонком слое льда, где под действием излучения происходят химические реакции.

Фото: NASA

Исследование, проведенное Центром космических полетов NASA и Университетом Мэриленда (США), подтверждает: даже в условиях низкого содержания тяжелых элементов и мощного ультрафиолетового излучения возможно формирование сложных органических молекул – предшественников аминокислот, сахаров и нуклеотидов, которые создают жизнь.

Теперь ученые знают, что предбиологическая химия – не уникальное явление Млечного Пути (в нашей галактике есть минимум четыре таких источника). Команда планирует изучить другие звезды в Большом Магеллановом Облаке, чтобы выяснить, насколько распространен этот процесс.

Звезда ST6 расположена примерно в 160 тыс. световых лет от Земли. Она соседствует со знаменитой звездообразующей туманностью Тарантул.

Ранее комета размером с Манхэттен вызвала тревогу у ученых.

Аксинья Титова
